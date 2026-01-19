Reprodução/Conecta Bauru Mulher dada como morta pelo Samu é reanimada em rodovia de Bauru

Uma mulher de 29 anos atropelada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru, foi declarada morta por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e voltou a apresentar sinais vitais minutos depois, ainda no local do acidente, na noite de domingo (18).

A paciente teria sido reanimada por um médico da concessionária que administra a via e encaminhada para atendimento hospitalar.

Após a reanimação, a mulher foi levada ao Pronto-Socorro Central de Bauru e, posteriormente, transferida para o Hospital de Base de Bauru, onde permanece internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Investigação do atropelamento

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a Polícia Civil investiga o atropelamento ocorrido no início da noite de domingo.

Policiais militares rodoviários foram acionados e apuraram que a vítima atravessava a rodovia quando foi atingida por um veículo.

O motorista parou para prestar socorro, foi ouvido no local e submetido ao teste do etilômetro. Ele segue sendo investigado.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a paciente, identificada pelas iniciais F.C.P., está internada desde domingo (18) em estado grave na UTI do Hospital de Base de Bauru.

Apuração sobre o atendimento

A Prefeitura de Bauru informou que abriu apuração para analisar o atendimento prestado por uma equipe do Samu na rodovia SP-294.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, caso sejam constatadas irregularidades, serão adotadas providências conforme os protocolos e normas vigentes.

A administração municipal confirmou ainda que a paciente foi transferida para o Hospital de Base após o atendimento inicial.

O caso segue sob investigação policial e apuração administrativa.

*Reportagem em atualização