Policiais militares abordaram um casal na praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite de domingo (18), que praticava sexo oral, entre muitos banhistas.
Com o forte calor que tem feito neste verão, as principais praias do Rio têm ficado lotadas até a noite.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mulher sentada com as mãos para trás e apoiadas na areia. O homem, todo coberto com uma toalha verde, estava deitado com a cabeça entre as pernas dela.
"Parece brincadeira o que está acontecendo. A praia está lotada", diz uma testemunha, em um dos vídeos que circula sobre o fato.
Nas imagens, é possível ver muitas crianças perto do casal, que, sem inibição, continua o ato.
Quando a gravação mostra a chegada da polícia, uma testemunha que registrava o vídeo diz: “Olha, olha! Olha esse momento. Olha o policial chegando”.
Ao serem abordados por dois policiais que foram chamados por testemunhas, o homem fica parcialmente sentado e conversa com a equipe. As imagens, no entanto, não mostram o desfecho da abordagem.
Leia: Paes admite estudo para conter abusos em quiosques da praia
O Portal iG questionou a Polícia Militar que, por meio de nota, informou que "de acordo com o comando do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM), os agentes orientaram os envolvidos e não houve registro de conduções à delegacia".
Manter relações sexuais em locais públicos, como a praia, é considerado crime de ato obsceno, conforme o Art. 233 do Código Penal Brasileiro.
A prática pode resultar em detenção de um mês a um ano ou multa, já que fere a moral e o pudor público, especialmente em ambientes frequentados por famílias e crianças.