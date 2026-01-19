Reprodução/redes sociais Casal estava entre muitos banhistas, na praia do Arpoador, Zona Sul do Rio

Policiais militares abordaram um casal na praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite de domingo (18), que praticava sexo oral, entre muitos banhistas.

Com o forte calor que tem feito neste verão, as principais praias do Rio têm ficado lotadas até a noite.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mulher sentada com as mãos para trás e apoiadas na areia. O homem, todo coberto com uma toalha verde, estava deitado com a cabeça entre as pernas dela.



"Parece brincadeira o que está acontecendo. A praia está lotada", diz uma testemunha, em um dos vídeos que circula sobre o fato.



Nas imagens, é possível ver muitas crianças perto do casal, que, sem inibição, continua o ato.



Quando a gravação mostra a chegada da polícia, uma testemunha que registrava o vídeo diz: “Olha, olha! Olha esse momento. Olha o policial chegando”.



Ao serem abordados por dois policiais que foram chamados por testemunhas, o homem fica parcialmente sentado e conversa com a equipe. As imagens, no entanto, não mostram o desfecho da abordagem.



O Portal iG questionou a Polícia Militar que, por meio de nota, informou que "de acordo com o comando do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM), os agentes orientaram os envolvidos e não houve registro de conduções à delegacia".





Manter relações sexuais em locais públicos, como a praia, é considerado crime de ato obsceno, conforme o Art. 233 do Código Penal Brasileiro.



A prática pode resultar em detenção de um mês a um ano ou multa, já que fere a moral e o pudor público, especialmente em ambientes frequentados por famílias e crianças.





