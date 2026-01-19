Reprodução/CBSP Bombeiros vasculham trilhas da região de Juquitiba

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas dos ciclistas Gilberto Alves de Almeida, de 62 anos, e Carlos Gomes Pereira, de 58, que desapareceram após saírem para uma trilha na Estrada do Jacuba, em Juquitiba, na Grande São Paulo, na última quarta-feira (14).

Os trabalhos estão sendo concentrados nas trilhas da região de Juquitiba. Veja imagens do local das buscas.

De acordo com informações da corporação, os dois seguiram a trilha chamada de Pedra Lisa em direção à cachoeira da Saleta, região frequentada por ciclistas, e, em certo momento, notaram que haviam se perdido.

Nessa hora, Gilberto enviou um áudio ao seu irmão dizendo que não sabia onde estava e que ambos seguiriam a direção do rio.



"Entretanto, há dezenas de cursos d'água na região e o destino final não é sabido", informou o Corpo de Bombeiros.



Neste quinto-dia de busca, os trabalhos estão sendo concentrados nas trilhas da região de Juquitiba.



Uma hipótese é que eles tenham seguido em direção ao Rio São Lourencinho, que deságua em Peruíbe (SP).



A Defesa Civil emitiu alerta de chuvas fortes no litoral paulista, o que poderá dificultar os trabalhos.

"Como o final dessas trilhas é em Peruíbe, hoje uma equipe de buscas iniciou a trilha por lá, na tentativa de aumentar as chances de vestígios e encontro das vítimas", acrescentaram os bombeiros envolvidos nas buscas.







O posto de comando da operação está montado em uma pousada em Juquitiba, último ponto com sinal de celular.



As buscas continuam sem previsão de término, ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros.



