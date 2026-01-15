Reprodução/redes sociais A advogada Janaina Reis Miron é irmã do prefeito de SP, Ricardo Nunes (MDB)

A advogada Janaina Reis Miron, 49 anos, irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi presa na tarde desta quinta-feira (14), após ser identificada pelo sistema de câmeras de segurança do Smart Sampa.

O Smart Sampa é um programa da prefeitura que usa reconhecimento facial por meio de câmeras para identificar foragidos da Justiça e ajudar a localizar pessoas desaparecidas na cidade de São Paulo.



O sistema tem sido amplamente implementado e defendido pela Prefeitura de São Paulo.



A irmã de Ricardo Nunes foi presa pela Polícia Militar nas proximidades de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Veleiros, na Zona Sul da capital, após ter sua imagem captada por câmeras.



Ela era considerada foragida, devido a mandados de prisão abertos no seu nome, por crimes de desacato, embriaguez ao volante e lesão corporal.

Em todos os casos, ela foi condenada em julgamentos transitados em julgado para cumprir pena em regime aberto. Ou seja, as condenações eram definitivas e já não cabiam mais recursos à advogada.

Em nota encaminhada ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou a prisão, reafirmando que os mandados foram cumpridos por uma equipe da Polícia Militar.





Informou ainda que a advogada foi conduzida ao 11º Distrito Policial (Santo Amaro).

Rigor da lei

A reportagem também entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo que, por meio de nota da assessoria de imprensa, afirmou que a prisão está amparada em mandados judiciais e obedeceu ao rigor da lei.

E concluiu: "Foi executada seguindo os critérios de identificação do Smart Sampa".