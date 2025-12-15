Crédito: Oscar Filho Aneel X Enel

O apagão em São Paulo começou na quarta-feira (10/12), depois da ventania causada por um ciclone extratropical. Cinco dias depois, ainda existem mais de 50 mil imóveis sem energia . O apagão também é institucional.

O vento passou, mas a escuridão institucional continua soprando forte.

A Enel SP, velha conhecida do escuro paulistano, não é novata nisso. Desde que assumiu a antiga Eletropaulo, em 2018, já acumulou mais de R$ 374 milhões em multas aplicadas por falhas na prestação do serviço. Multas que, pelo visto, funcionam mais como taxa de permanência do que punição.

Afinal, mesmo com histórico ruim, a empresa pede renovação antecipada da concessão, que vence só em 2028. É como reprovar todo ano e ainda pedir desconto na mensalidade.

No meio do caos, o ministro de Minas e Energia admite que está “às cegas”, porque a ANEEL não entrega dados suficientes de fiscalização. Ou seja: a empresa falha, a agência não fiscaliza direito e o governo não sabe se pode punir. Um apagão técnico, regulatório e moral.

Quando todos estão no escuro, até a lanterna da responsabilidade fica sem pilha.

O governador ameaça, o governo federal endurece o discurso, a Justiça aplica multa de R$ 200 mil por hora de descumprimento da liminar. E a Enel ignora com a tranquilidade de quem já fez essa conta antes.

E quando faltam explicações, surge o plano B: a culpa é da prefeitura que não podou árvores. A lógica é simples: o sistema elétrico falha, mas o problema é o galho. Um argumento tão frágil quanto poste velho em dia de vento.

Resumo da ópera

A Enel promete e não entrega.

A ANEEL regula em câmera lenta.

Governos trocam farpas.

A conta chega… mas no escuro.

Energia pra não assumir a culpa tem de sobra. Então, aproveitemos pra brincar de esconde-esconde neste jogo de empurra-empurra.

Fiz um vídeo falando das minhas desventuras na escuridão. Assista e se divirta!



