Foto: Edson Lopes Jr. / SECOM / Prefeitura de SP Programa Armazém Solidário

No próximo ano, a Prefeitura de SP prevê entregar mais duas unidades do Armazém Solidário na zona sul da cidade, nas regiões da Capela do Socorro, no Jardim Myrna, e no Grajaú. As novas lojas, que atenderão 124 mil famílias cadastradas no CadÚnico, estão previstas para serem entregues no primeiro semestre de 2026.

Programa Armazém Solidário

O Programa Armazém Solidário é uma iniciativa que tem como objetivo garantir o acesso a alimentos saudáveis, nutritivos e a preços reduzidos para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico.

Os produtos oferecidos pelo programa são vendidos com descontos de até 30%, podendo chegar a 50% em alguns itens. Os preços são mais baixos do que os do comércio tradicional e priorizam os alimentos naturais e orgânicos.

Nas unidades, não são comercializados refrigerantes, bebidas alcoólicas nem produtos ultraprocessados, como forma de incentivar hábitos alimentares mais saudáveis.

Para fazer compras no Armazém Solidário, é necessário estar com o cadastro no CadÚnico ativo e, também, morar na cidade de São Paulo.

Além da venda de alimentos, os armazéns também contam com um setor de doações advindas do Banco de Alimentos, permitindo que, quem for realizar compras, possa adquirir itens de doação que ficam disponíveis na unidade.









Equipamentos de segurança alimentar da região

Nesta segunda-feira (15), o secretário executivo de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento da prefeitura da capital, Vítor Arruda, esteve no extremo sul da cidade para visitar os equipamentos públicos voltados à segurança alimentar e nutricional da região.

Reprodução/ Prefeitura de São Paulo Vitor Arruda, Secretário Executivo de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento da Prefeitura de SP









A agenda incluiu unidades da Rede Cozinha Escola, da Rede Cozinha Cidadã e pontos de distribuição de cestas básicas do Programa Cidade Solidária.

Entre os locais visitados estão o Centro de Promoção Social Bororé (Irmãs Salvitas), no Jardim Lucélia; a unidade da Rede Cozinha Escola – Jardim Gaivotas (Dona Emília), na Estrada Canal do Cocaia, a Rede Cozinha Escola – Cantinho do Céu (Dona Floripes) e a Rede Cozinha Cidadã / Instituto Viva Melhor, no Jardim Sete de Setembro.