Prefeitura de São Paulo Ônibus de São Paulo

Quem utiliza os ônibus municipais de São Paulo agora pode pagar a tarifa de um jeito diferente. A prefeitura começou a testar o pagamento via bluetooth. Segundo a administração municipal, 2,2 mil ônibus em 296 linhas já aceitam a nova modalidade.

Os ônibus que aceitam a aproximação estão identificados com adesivos que indicam a funcionalidade no carro. Para realizar o pagamento, o passageiro deve estar com a funcionalidade bluetooth ligada e o aplicativo da Cittamob aberto, aproximando o celular do sensor no ônibus. No aplicativo, é possível comprar passagens avulsas ou em pacotes diários, semanais e mensais, com pagamento via Pix.

De acordo com a prefeitura, a nova forma de pagamento agiliza o fluxo de embarque e se adequa ao pagamento por aproximação, que já existe em outras áreas:

“A implementação da tecnologia nas linhas de ônibus propõe ainda reduzir o tempo de embarque, evitar a necessidade de manuseio de dinheiro em espécie e proporcionar maior conveniência tanto para os passageiros quanto para os operadores do transporte. A novidade impacta diretamente as pessoas que já utilizam o celular para diversas atividades como pagamento por aproximação em compras do dia a dia e turistas que frequentam a capital paulista”, afirma a gestão municipal.

O pagamento via Bluetooth não dá direito à integração, sendo necessário pagar novamente em um segundo ou terceiro ônibus.

A implementação da tecnologia é uma iniciativa da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e da SPTrans, em parceria com a empresa de tecnologia Primova.