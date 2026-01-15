Reprodução/Arteris Rodovias Régis Bittencourt interditada por alagamento

A BR-116, também conhecida como Rodovia Régis Bittencourt, foi totalmente interditada na altura do km 286, em Itapecerica da Serra, sentido São Paulo, devido um alagamento provocado por fortes chuvas na tarde desta quinta-feira (15).

Até a atualização das 22h, a rodovia seguia interditada, segundo a concessionária Autopista Régis Bittencourt.

O bloqueio gerou fila de 17 quilômetros, partindo do km 286 em Itapecerica da Serra, até o km 303 no sentido São Paulo. O sentido Curitiba possui retenções, mas permanece liberado.

O problema foi causado pela chuva registrada na região de Embu das Artes, onde o acumulado chegou a 64 milímetros em apenas 30 minutos, de acordo com a Concessionária Autopista Régis Bittencourt.

Equipes da concessionária seguem monitorando os índices de chuva no trecho, e a liberação da via dependerá das condições de segurança. A orientação aos motoristas é para que evitem áreas alagadas, sigam a sinalização e, se possível, reprogramem o deslocamento.

Obras de manutenção na sexta-feira (16)

Além da interdição causada pelo alagamento, a concessionária informou que realizará obras de manutenção do pavimento na BR-116/SP nesta sexta-feira (16), entre o km 339 e o km 332, em Juquitiba, na pista sentido São Paulo.

Durante os trabalhos, haverá interdição parcial da faixa da direita, com ao menos uma faixa liberada para o tráfego. As atividades estão previstas para ocorrer entre 8h e 18h.





A Autopista Régis Bittencourt orienta os motoristas a redobrar a atenção à sinalização, respeitar os limites de velocidade e planejar a viagem. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços poderão ser reprogramados.



*Reportagem em atualização