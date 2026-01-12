Divulgação Procon-SP cobra Enel por demora na volta da energia na Grande SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um despacho determinando que a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Controladoria-Geral da União (CGU) apurem a responsabilidade nas f alhas dos serviços de distribuição de energia em São Paulo, operados pela Enel.

No despacho, divulgado nesta segunda-feira (12), no Diário Oficial, o presidente cita “episódios relevantes de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica”, determinando que o Ministério de Minas e Energia, a AGU e a CGU tomem as medidas cabíveis junto a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para garantir que o serviço seja prestado.

O presidente ainda solicita à CGU que investigue “eventual responsabilidade dos entes federativos envolvidos e da Aneel”, e também as “razões da ausência de atuação tempestiva dos órgãos competentes, tendo em vista os reiterados pedidos do Ministério de Minas e Energia para instauração de processo administrativo para apuração das falhas recorrentes na prestação do serviço público de distribuição de energia”.

A medida vem após pedidos de ajuda do governo do estado e da prefeitura de São Paulo para uma intervenção na Enel.

