Imóveis seguem sem energia em SP pelo segundo dia consecutivo
Imóveis seguem sem energia em SP pelo segundo dia consecutivo

Cerca de 806 mil residências seguem sem energia em São Paulo na manhã desta sexta-feira (12). O cenário se estende desde a quarta-feira (10), quando a região foi atingida pelo ciclone extratropical, causando queda de árvores e postes danificados pela força dos ventos. 

Segundo informações do Mapa da Falta de energia, da Enel, atualizado às 7h31,  806.010 residências continuam com o fornecimento interrompido. Desse total, 589.130 se concentra na capital paulista. 

Entre os municípios mais afetados estão: Embu (30.287), Cotia (25.380), Itapecirica da Serra (11.912) e Juquitiba (7.134). O Portal iG entrou em contato com a Enel, contudo, até a finalização do texto, não tivemos retorno. O espaço segue aberto.

Mapa da Falta de Energia
Reprodução/Enel
Mapa da Falta de Energia




Mais de 230 voos cancelados 

As fortes rajadas de vento que atingiram São Paulo, na última quinta-feira (11), provocaram novos cancelamentos e mudanças. Até às 19h de ontem,  72 voos foram cancelados e 28 alternados  devido às condições meteorológicas. 

A Aena, responsável pelos aeroportos de Congonhas e por terminais em outros estados, registrou, até às 22h, 67 chegadas e 52 partidas canceladas. Apesar do cenário, o Aeroporto Internacional de São Paulo operou normalmente.

Mortes após temporais

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, duas pessoas morreram em decorrência do ciclone extratropical . As ocorrências foram registradas em Campos do Jordão, onde houve um deslizamento.

Na Zona Leste da cidade, uma mulher foi atingida por um muro. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Geral de Sapopemba, mas morreu em seguida. 




