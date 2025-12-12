Unsplash Imóveis seguem sem energia em SP pelo segundo dia consecutivo

Cerca de 806 mil residências seguem sem energia em São Paulo na manhã desta sexta-feira (12). O cenário se estende desde a quarta-feira (10), quando a região foi atingida pelo ciclone extratropical, causando queda de árvores e postes danificados pela força dos ventos.



Segundo informações do Mapa da Falta de energia, da Enel, atualizado às 7h31, 806.010 residências continuam com o fornecimento interrompido. Desse total, 589.130 se concentra na capital paulista.

Entre os municípios mais afetados estão: Embu (30.287), Cotia (25.380), Itapecirica da Serra (11.912) e Juquitiba (7.134). O Portal iG entrou em contato com a Enel, contudo, até a finalização do texto, não tivemos retorno. O espaço segue aberto.

Mais de 230 voos cancelados

As fortes rajadas de vento que atingiram São Paulo, na última quinta-feira (11), provocaram novos cancelamentos e mudanças. Até às 19h de ontem, 72 voos foram cancelados e 28 alternados devido às condições meteorológicas.

A Aena, responsável pelos aeroportos de Congonhas e por terminais em outros estados, registrou, até às 22h, 67 chegadas e 52 partidas canceladas. Apesar do cenário, o Aeroporto Internacional de São Paulo operou normalmente.

Mortes após temporais

Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, duas pessoas morreram em decorrência do ciclone extratropical . As ocorrências foram registradas em Campos do Jordão, onde houve um deslizamento.

Na Zona Leste da cidade, uma mulher foi atingida por um muro. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Geral de Sapopemba, mas morreu em seguida.











