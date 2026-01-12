Reprodução Sonny Clay Dutra

Um dos principais nomes do tráfico de cocaína no país foi preso em Minas Gerais após uma operação de inteligência que se estendeu por meses. Sonny Clay Dutra, de 43 anos, apontado como o maior traficante de pasta base de cocaína do estado e um dos maiores do Brasil, foi capturado na sexta-feira (9), em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, decorrente de uma condenação a 14 anos de reclusão. Segundo a polícia, Sonny era responsável pela logística de transporte de grandes quantidades de droga vindas de países vizinhos, como Bolívia e Paraguai, para abastecer o mercado mineiro e outros estados.

No momento da abordagem, ele não resistiu à prisão e também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.A prisão foi considerada uma das mais relevantes dos últimos anos pela Polícia Civil.

Patente alta do crime

De acordo com a corporação, Sonny atuava em um nível elevado da cadeia criminosa, sem vínculo fixo com facções específicas, mantendo negociações com diferentes grupos envolvidos no tráfico. Natural de Ouro Preto, ele já havia sido preso em 2019, mas teve a prisão revogada e passou a figurar na lista dos criminosos mais procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As investigações apontam que, embora tenha sido localizado em uma boate de Divinópolis, Sonny residia em Itaúna, cidade vizinha, e utilizava uma ampla rede de proteção, com frequentes mudanças de endereço, o que dificultava sua localização.

A operação foi conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), com apoio da Diretoria de Inteligência da PCMG.O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, comentou a prisão nas redes sociais e elogiou o trabalho das forças de segurança.

Ele afirmou que a captura representa um duro golpe contra o crime organizado no estado.Segundo a Polícia Civil, Sonny é investigado desde 2013 e teria ampliado sua atuação ao longo dos anos, tornando-se peça-chave na logística do tráfico interestadual.

A partir de agora, as investigações entram em uma nova fase, voltada ao esquema de lavagem de dinheiro, que envolveria empresas de setores como alimentação e combustíveis, com ramificações em estados como São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal.