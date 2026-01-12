Reprodução/Rede X A publicação foi compartilhada no último domingo (11) pelo Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei

O Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, publicou, no último domingo (11), uma charge em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece como um sarcófago destruído. A postagem está disponível em uma das contas governamentais na Rede X, antigo Twitter.



"Aquele pai que ali se senta com arrogância e orgulho, julgando o mundo inteiro, também deveria saber que, geralmente, os tiranos e arrogantes do mundo, como Faraó, Nimrode, Reza Khan, Maomé e outros semelhantes foram depostos quando estavam no auge de seu orgulho", legendou.

Confira a publicação:

آن بابایی که با نخوت و غرور نشسته آنجا راجع به همه‌ی دنیا قضاوت میکند، او هم بداند که معمولاً‌ مستبدّین و مستکبران عالم، از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمّدرضا و امثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند،

این هم سرنگون خواهد شد. #مثل_فرعون pic.twitter.com/hxzJVQQOiL — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 11, 2026





A publicação de Ali Khamenei vem em meio às tensões com protestos no Irã e declarações de Trump sobre intervenção no local.

Mais de 500 mortos

Mais de 500 pessoas morreram durante as manifestações contra o governo do Irã, segundo dados divulgados pelo grupo de direitos humanos Human Rights Activists News Agency (HRANA), no último domingo (11).

Além disso, a organização estima que que mais de 10,6 mil pessoas foram presas em todo o país desde o início dos atos, há duas semanas. As manifestações em longa escala contra o aiatolá Ali Khamenei são motivadas por uma grave crise econômica no país.