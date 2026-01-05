Agência SP Bombeiros atuando no mar

Mais de 1.100 pessoas foram salvas pelo Corpo de Bombeiros no litoral paulista neste final de ano. O número foi apresentado no balanço da Operação Verão Integrada, iniciativa do Governo do Estado para reforçar diversas áreas da administração na região litorânea durante o período.

Ao todo, 1.184 pessoas foram resgatadas em situações de risco entre o dia 1º de dezembro de 2025 e o dia 4 de janeiro de 2026. Em 20 desses salvamentos, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi utilizado. Além dos salvamentos, 419 mil ações preventivas foram tomadas.

Mas o novo ano não significa o fim das atividades do Corpo de Bombeiros. A Operação Praia Segura segue até o final do mês de março, com o emprego de mais de 500 guarda-vidas temporários ligados ao Grupamento de Bombeiros Marítimos.

Para a capitã Karoline Burunsizian, o período de verão merece maior cuidado devido ao grande número de turistas que se deslocam para áreas litorâneas, em especial no litoral norte e sul do estado. Segundo a capitã, o reforço no efetivo é essencial:

“Antes de termos esse reforço de guarda-vidas temporários e novos bombeiros contratados pelo estado, tínhamos uma média elevada de vítimas durante a alta temporada. Tem pessoas que acham que não vai acontecer nada, até acontecer. É melhor não correr o risco e seguir as orientações”, declarou.

Operação Verão Integrada

O Governo de São Paulo destinou R$ 55 milhões à Operação Verão Integrada 2025/2026, que inclui iniciativas rodoviárias, o Corpo de Bombeiros e ações de segurança com o maior efetivo policial da história. A previsão do governo é que o litoral paulista receba 16,7 milhões de turistas ao longo da temporada.

Além da operação, outras áreas receberam recursos. A saúde recebeu R$ 53,9 milhões destinados aos municípios, por meio do Fundo Estadual de Saúde e dos Fundos Municipais de Saúde, voltados à assistência. As travessias litorâneas receberam reforços: o número de embarcações subiu de 29 para 40. Já nas estradas, cerca de 1.200 agentes e 323 veículos foram empregados. A operação começou em 20 de dezembro.

