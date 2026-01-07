Flipar caixa econômica federal

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) deflagrou, nesta quarta-feira (07), a Operação Iscariotes, que apura um furto qualificado à agência da Caixa Econômica Federal no município de Buritis, no interior do estado.

De acordo com informações da Polícia Federal, a operação cumpre medidas judiciais autorizadas pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia e tem como foco a atuação de um grupo criminoso que teria contado com o apoio interno de um funcionário da própria instituição financeira.

O crime ocorreu em janeiro de 2025, quando os suspeitos invadiram a agência com o objetivo de subtrair valores guardados no cofre. Como não conseguiram acessar o compartimento principal, os criminosos levaram duas armas de fogo e 22 munições pertencentes à empresa de segurança privada responsável pela vigilância do local.

Funcionário é apontado como facilitador

As investigações indicam que um empregado da Caixa teve papel decisivo na tentativa de furto, ao repassar informações internas sensíveis sobre a rotina da agência, a localização do armamento e os valores que estariam armazenados. O funcionário também é suspeito de ter financiado despesas logísticas e alugado um imóvel utilizado como base pelos demais integrantes do grupo.

Ainda segundo a Polícia Federal, três homens foram presos em flagrante nas proximidades da agência durante a ação criminosa.

Reprodução/FICCO A FICCO é uma força-tarefa que reúne órgãos de segurança para combater o crime organizado

No âmbito da operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Velho e Buritis. A Justiça também autorizou a extração de dados de dispositivos eletrônicos apreendidos, que podem contribuir para o avanço das investigações.

A FICCO/RO reforça a importância da participação da população no combate ao crime organizado e orienta que denúncias podem ser feitas pelo telefone 197, canal oficial da Polícia Civil, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.

A força integrada é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal Estadual e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, atuando de forma conjunta no enfrentamento ao crime organizado em Rondônia.