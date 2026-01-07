Reprodução/Instagram Empresária morre após ser atingida por pilastra.

Uma empresária natural de Rondonópolis, no Mato Grosso, morreu após ser atingida por uma pilastra que desabou em uma residência no município de Paracuru, no litoral do Ceará. O caso ocorreu nesta segunda-feira (5).

A vítima, identificada como Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos, passava férias na casa da avó. No momento do incidente, ela estava deitada em uma rede presa a uma coluna da residência da familiar, que acabou desabando sobre ela.

De acordo com Claudia Valéria da Costa, amiga da empresária, o pilar atingiu a cabeça da vítima. A filha da mulher, uma jovem de 18 anos, estava no local e presenciou o desabamento.

O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) chegou a ser acionado pelos familiares da vítima, mas ela morreu no local. Segundo a A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS- CE), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas.





O caso foi registrado e é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.

Empresária reconhecida

A prefeitura de Rondonópoles publicou uma nota manifestando pesar pela morte da empresária, destacando sua trajetória profissional à frente da vidraçaria da família.

"Reconhecida pelo profissionalismo e atenção aos detalhes, a empresária de Rondonópolis teve uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com o trabalho, construiu uma história de empreendedorismo responsável, tornando-se referência no segmento de vidraçaria e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade e para a realização de inúmeros sonhos de clientes. Neste momento de dor, o Município se solidariza com familiares, amigos e colaboradores, desejando conforto e serenidade a todos que sofrem com esta perda irreparável."