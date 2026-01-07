Uma empresária natural de Rondonópolis, no Mato Grosso, morreu após ser atingida por uma pilastra que desabou em uma residência no município de Paracuru, no litoral do Ceará. O caso ocorreu nesta segunda-feira (5).
A vítima, identificada como Thayze Moreira Rodrigues, de 42 anos, passava férias na casa da avó. No momento do incidente, ela estava deitada em uma rede presa a uma coluna da residência da familiar, que acabou desabando sobre ela.
De acordo com Claudia Valéria da Costa, amiga da empresária, o pilar atingiu a cabeça da vítima. A filha da mulher, uma jovem de 18 anos, estava no local e presenciou o desabamento.
O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) chegou a ser acionado pelos familiares da vítima, mas ela morreu no local. Segundo a A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS- CE), equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas.
O caso foi registrado e é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.
Empresária reconhecida
A prefeitura de Rondonópoles publicou uma nota manifestando pesar pela morte da empresária, destacando sua trajetória profissional à frente da vidraçaria da família.
"Reconhecida pelo profissionalismo e atenção aos detalhes, a empresária de Rondonópolis teve uma trajetória marcada pela dedicação e compromisso com o trabalho, construiu uma história de empreendedorismo responsável, tornando-se referência no segmento de vidraçaria e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade e para a realização de inúmeros sonhos de clientes. Neste momento de dor, o Município se solidariza com familiares, amigos e colaboradores, desejando conforto e serenidade a todos que sofrem com esta perda irreparável."