Reprodução/Governo de SP Entra em vigor nesta terça-feira (06) o aumento do valor da tarifa dos transportes metropolitanos de São Paulo





A partir desta terça-feira (06), a passagem de ônibus na capital paulista sobe para R$ 5,30. Antes, o valor cobrado era de R$ 5.

Asintermunicipal metropolitano no estado detambém foram reajustadas a partir desta terça-feira (06). A atualização atinge linhas que operam nas regiões da

Os novos valores variam segundo a localidade, a extensão das linhas, o tipo de serviço oferecido, comum ou seletivo, e as integrações com outros modais, como metrô, trens e VLT. A diferenciação tarifária entre os sistemas foi mantida.

As passagens do metrô e trens passaram de R$ 5,20 para R$ 5,40. O reajuste corresponde a 3,85%, percentual abaixo da inflação acumulada no período, estimada em 4,46% pelo IPC-Fipe. A gratuidade segue sem alteração.

Previsto

O aumento das tarifas está previsto nos contratos de concessão do transporte metropolitano. Segundo informações divulgadas pelo governo estadual, os valores levam em conta a evolução dos custos operacionais do sistema.

Os valores atualizados podem ser consultados conforme a região e o tipo de serviço disponível em cada área atendida.