Divulgação/Casa Branca Operação levou à captura de Nicolás Maduro em Caracas por forças dos Estados Unidos

Tiros foram ouvidos na noite de segunda-feira (05) nas proximidades do palácio presidencial da Venezuela, em Caracas, segundo vídeos divulgados nas redes sociais. O governo dos Estados Unidos afirmou que não teve qualquer participação nos disparos registrados na capital venezuelana.





Nas imagens que circularam ao longo da noite, sons de projéteis semelhantes a balas são ouvidos em áreas próximas à região do palácio. Segundo Blake Spendley, investigador da Hunterbrook Media, os registros foram feitos em uma área ao norte do complexo presidencial.

Gunfire reported in the vicinity of the Presidential Palace in Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/AtTvJinHbW — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 6, 2026





Em declaração à NBC News, dois funcionários da Casa Branca afirmaram que os Estados Unidos não estiveram envolvidos nos tiroteios relatados em Caracas.

“O governo está acompanhando de perto os relatos de tiroteios vindos da Venezuela. Os Estados Unidos não estão envolvidos”, disseram as autoridades.

ACOMPANHE: Trump diz que não está em guerra e adia eleições na Venezuela



Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, danos materiais ou a origem dos disparos. O governo venezuelano também não se pronunciou publicamente sobre o episódio.





*Reportagem em atualização.