Tiros foram ouvidos na noite de segunda-feira (05) nas proximidades do palácio presidencial da Venezuela, em Caracas, segundo vídeos divulgados nas redes sociais. O governo dos Estados Unidos afirmou que não teve qualquer participação nos disparos registrados na capital venezuelana.


Nas imagens que circularam ao longo da noite, sons de projéteis semelhantes a balas são ouvidos em áreas próximas à região do palácio. Segundo Blake Spendley, investigador da Hunterbrook Media, os registros foram feitos em uma área ao norte do complexo presidencial.


Em declaração à NBC News, dois funcionários da Casa Branca afirmaram que os Estados Unidos não estiveram envolvidos nos tiroteios relatados em Caracas.

O governo está acompanhando de perto os relatos de tiroteios vindos da Venezuela. Os Estados Unidos não estão envolvidos”, disseram as autoridades.

ACOMPANHETrump diz que não está em guerra e adia eleições na Venezuela

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, danos materiais ou a origem dos disparos. O governo venezuelano também não se pronunciou publicamente sobre o episódio.


*Reportagem em atualização.

