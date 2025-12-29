Gabriel Barros Lentidão no metrô

O Governo de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (29) um reajuste nas tarifas de trens e metrô. O valor atual é de R$ 5,20 e passará para R$ 5,40 a partir do dia 6 de janeiro de 2026. Segundo o governo, o reajuste é devido a uma “análise criteriosa” dos custos operacionais dos sistemas de transporte.

Os 20 centavos a mais devem ser aplicados em custos essenciais como energia, manutenção da frota, infraestrutura e folha de pagamento. Além da nova tarifa, o sistema metroferroviário irá receber um apoio financeiro do governo de R$ 5,1 bilhões.

Outros R$ 57 bilhões estão sendo aplicados em sete obras de infraestrutura e expansão da rede, como as ampliações das linhas 1-Verde, 4-Amarela e 5-Lilás, a finalização da linha 17-Ouro e a criação das linhas 6-Laranja, 19-Celeste, 20-Rosa e 22-Marrom.

Abaixo da Inflação

Reajustes no transporte via de regra doem no bolso do passageiro, mas são necessários para melhorar o funcionamento do sistema e o pagamento dos funcionários. O aumento na tarifa corresponde a 3,85%, menos que os 4,46% de inflação do período, estimado pela IPC-Fipe.

Ainda, foi anunciado que todas as gratuidades e benefícios serão mantidos.