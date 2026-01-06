Reprodução | NHK Terremoto magnitude 6.2 registrado no Japão

Um terremoto de magnitude 6.2 foi registrado no Leste da Província de Shimane e ao largo da costa da Província de Iwate, no Japão, por volta das 10h18, no horário local (22h18 no horário de Brasília), desta terça-feira (6). As informações foram confirmadas pela Agência de Meteorologia do Japão.

Após o sismo de maior intensidade, outros eventos mais fracos também foram sentidos em várias localidades do país asiático. Foram registrados ao menos 10 tremores com magnitude entre 5.4 e 3.2, até às 12h43 (horário local), desta terça.

Nas províncias de Shimane e de Tottori, o terremoto foi de intensidade acima da Classe 5, na escala japonesa que vai de 0 a 7, nas áreas mais atingidas, de acordo com informações da emissora NHK World Japan.





Nessa intensidade, a maioria das pessoas poderá dificuldades de se locomover e móveis poderão cair, de acordo com a agência metereológica.