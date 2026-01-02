Imagem de câmera de segurança capta momento em que PM esteve no local
Uma farmácia localizada na Zona Leste de São Paulo foi alvo de oito furtos durante a virada do ano, entre a noite de 31 de dezembro de 2025 e a manhã de 1º de janeiro de 2026.

Os crimes aconteceram ao longo de quase sete horas, começando pouco antes da meia-noite e seguindo até por volta das 7 horas, na Farmácia Shalom, que fica na Rua Hipólito de Camargo, no bairro de Guaianazes, ao lado da subprefeitura e da estação de trem da região.

O prejuízo com os furtos de vários produtos, como shampoos, cremes, desodorantes e fraldas, está estimado em R$ 9 mil, segundo o proprietário do estabelecimento.

Ainda segundo ele, câmeras de monitoramento da farmácia registraram toda a ação de pelo menos oito ladrões que, em momentos diferentes, acessando o local por uma fresta forçada na porta do estabelecimento. Eles entraram e saíram rapidamente.

Os furtos ocorreram às 23h57; 0h58; 1h09; 1h10; 1h17; 5h05; 5h55 e 6h44.

Por volta da 1h22, policiais militares passaram em frente à farmácia, perceberam a fresta na porta, entraram no estabelecimento e permaneceram cerca de 40 minutos no local. Em seguida, deixaram a farmácia.

Após a saída da PM, os criminosos ainda retornaram mais três vezes para furtar outros produtos.

O proprietário da farmácia, que registrou boletim de ocorrência (BO), afirmou ainda que conseguiu impedir o que seria o nono furto, na manhã do dia 1º, quando outros dois suspeitos tentaram forçar a porta.

Ele estava dentro do estabelecimento, quando o sistema de sensor de movimento disparou um sinal sonoro e ele pode ver o suspeito pelas câmeras.

O comerciante questiona a atuação policial durante a madrugada que foram até a farmácia e 40 minutos deixaram o local.

O que diz a SSP/SP

A reportagem questionou a  Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) que, por meio de nota encaminhada ao Portal iG, disse que a ocorrência foi registrada no 53º DP (Parque do Carmo), na zona Leste, e segue sob investigação das polícias Civil e Militar.

Ainda segundo o comunicado, as câmeras de segurança do estabelecimento comercial, que têm a ação criminosa gravada, já foram requisitadas e estão sendo analisadas na tentativa de identificar os autores e tomar as medidas necessárias para responsabilizá-los.


"A Polícia Militar esclarece ainda que foi acionada para atender a ocorrência, chegou ao local e, ao encontrar a porta arrombada, seguiu imediatamente em diligências na região para tentar encontrar e prender os criminosos ainda em flagrante. Apesar das buscas, os autores não foram localizados naquele momento", afirma.

A SSP/SP informa também que o policiamento na região foi reforçado e o trabalho integrado de investigação prossegue esta sexta-feira (2), para que os fatos sejam totalmente elucidados.


