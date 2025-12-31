Reprodução Elane Mesquita de Oliveira foi encontrada sem vida e com o corpo em estado de decomposição

Vestígios encontrados dentro da casa do principal suspeito reforçaram a apuração da Polícia Civil sobre a morte de Elane Mesquita de Oliveira, de 20 anos, em Monte Alegre, no oeste do Pará. Durante a perícia no imóvel, foram localizadas toalhas com marcas de sangue e fezes, material que pode ser da vítima e que será submetido a exames técnicos.



Segundo a polícia, os itens apreendidos indicam que o crime pode ter ocorrido no interior da residência. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a Polícia Científica, em Santarém, onde passará por análise pericial. A informação é do site G1.



O corpo da jovem foi encontrado no domingo (28) em uma área de serra do município, em estado de decomposição. De acordo com os investigadores, a vítima apresentava sinais compatíveis com estrangulamento e teve os cabelos raspados. Elane estava desaparecida desde a sexta-feira anterior, quando foi vista pela última vez na companhia do suspeito.



Duas pessoas chegaram a ser presas no dia em que o corpo foi localizado, mas uma delas foi liberada após prestar depoimento. O principal investigado permanece detido e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia realizada nesta terça-feira.



A Polícia Civil informou que chegou ao suspeito a partir de relatos de familiares e amigos da vítima. Parentes do investigado afirmaram que ele teria confessado o crime e indicado o local onde o corpo foi deixado, a cerca de 50 metros de sua casa. Em depoimento formal, porém, ele negou o homicídio e disse que Elane deixou a residência andando, versão considerada incompatível com os indícios já reunidos.



O caso segue sob investigação, e os laudos periciais devem ajudar a esclarecer a dinâmica do crime e a responsabilidade do suspeito.