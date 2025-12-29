Divulgação/SSP Uma mulher foi presa em flagrante pelo homicídio de uma pessoa e por causar lesões em outra na Zona Sul de São Paulo

Uma mulher teve a prisão convertida em preventiva após ser presa em flagrante pelo homicídio de uma pessoa e por causar lesões em outra na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo.

O crime aconteceu no domingo, dia 29, e foi registrado pela Polícia Civil como homicídio doloso duplamente qualificado e lesão corporal.

Leia também: Carro é perfurado por estrutura metálica na Zona Sul de São Paulo

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a autora foi detida logo após o crime e passou por audiência de custódia, na qual a Justiça decidiu manter a prisão.

A pasta não informou o que teria motivado a agressão nem a relação entre os envolvidos.

A investigação está a cargo do 37º Distrito Policial (Campo Limpo). Peritos requisitaram exames periciais e toxicológicos, que ainda estão em elaboração e serão analisados assim que ficarem prontos, podendo ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos.

A polícia também realiza diligências para localizar possíveis envolvidos e testemunhas, além de buscar novas imagens de câmeras na região. O objetivo é reunir elementos que contribuam para a completa apuração do caso e para responsabilizar todos os participantes do crime.