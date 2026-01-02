Reprodução/PMSC Material divulgado pelo SOS Desaparecidos da Polícia Militar de SC

A Polícia de Santa Catarina investiga o desaparecimento de três jovens de Minas Gerais e um de São Paulo, registrado em São José, cidade na Grande Florianópolis, na madrugada de domingo (28).

Segundo os familiares que perderam contato com os rapazes, eles foram vistos pela última vez em frente ao apartamento onde moravam juntos no bairro Barreiros.



O grupo se mudou para o estado recentemente a trabalho, entre outubro e dezembro, e dividia um apartamento.



O caso mobiliza o projeto SOS Desaparecidos da Polícia Militar, que publicou as fotos dos jovens e presta suporte aos familiares.



Os jovens desaparecidos são Bruno Maximo da Silva, de 28 anos, natural de Guaranésia (MG), Guilherme Macedo de Almeida, 20, de Guaranésia (MG), Daniel Luiz da Silveira, 28, de Guaxupé (MG), e Pedro Henrique Prado de Oliveira, de 19 anos, natural de Araraquara (SP).



O boletim de ocorrência foi registrado por um vizinho na terça-feira (30), que notou a residência aberta e sem a presença dos jovens por dois dias.



A porta estava destrancada, as janelas abertas e havia comida em cima do fogão, além de pertences pessoais, incluindo carregadores de celular ainda na tomada.



Os policiais começaram a investigar e tiveram acesso a câmeras de monitoramento que registraram os quatro jovens deixando o prédio por volta das 3h. Às 4h16 , dois dos jovens, Guilherme e Bruno, foram filmados novamente próximos ao imóvel.

Segundo informações da Polícia Civil ao Portal iG, os jovens foram vistos pela última vez no Centro de Florianópolis, capital catarinense.

As investigações até o momento revelaram que um dos rapazes também trocou mensagens com uma mulher pelas redes sociais, quando disse que iria à praia do Campeche para ver o sol nascer.





O caso também é investigado pela Polícia Civil(PCSC) que, segundo informações da assessoria de imprensa, está considerando todas as possibilidades, realizando diligências e tomando depoimentos de familiares dos rapazes.

Em nota, a PC reforça que está trabalhando para elucidar o caso o mais rápido possível.