Reprodução Jovem de 16 anos é morta por ex-namorado em São José dos Campos

A adolescente Eva Sophia Santos Silva, de 16 anos, foi identificada como a vítima de um homicídio ocorrido nesta quinta-feira (1), em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O caso foi registrado pela Polícia Civil como feminicídio. As informações são do jornal O Vale.

O principal suspeito do crime é Alisson Silas Matos Justiniano, de 25 anos, apontado como ex-companheiro da jovem. Ele se apresentou espontaneamente à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) durante a noite, onde prestou esclarecimentos.

A investigação indica que câmeras de segurança da região registraram o momento do ataque, e as imagens devem auxiliar no andamento do inquérito. No local, equipes policiais realizaram diligências iniciais, coletaram provas e apreenderam a faca utilizada no crime, que continha vestígios de sangue.





Com base na gravidade dos fatos e no entendimento de que há risco à ordem pública, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado. O pedido ainda será analisado pelo Poder Judiciário.

O corpo de Eva Sophia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames antes de ser liberado à família. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

O Portal iG procurou a Polícia Civil, mas até o momento não teve respostas.