Reprodução/ CBSP Trecho interditado pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e concessionária

A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-099) ficou interditada preventivamente por 12 horas, desde a noite desta quarta-feira (31), por volta das 23 horas, até a manhã desta quinta-feira (1), devido ao alto volume de chuvas registrado na região, que elevou o risco de deslizamentos e quedas de barreiras, comprometendo a segurança dos usuários da via.

A interdição, informada pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e Corpo de Bombeiros de São Paulo, foi feita pela concessionária Tamoios, responsável pela rodovia, juntamente com os órgãos de segurança.



Segundo a Defesa Civil estadual, a decisão se deu como medida de proteção à vida, diante do solo saturado e da persistência das chuvas, cenário que já havia sido antecipadamente apontado nos alertas meteorológicos nos últimos dias.



Os avisos indicavam a possibilidade de chuvas intensas e acumulados elevados no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, com potencial para impactos em encostas, rodovias e áreas de risco.



O Corpo de Bombeiros, que também participou da operação, acrescentou que a medida se deu devido ao registro de um acumulado pluviométrico superior a 100 mm nas últimas 72h.



Desde o início do período crítico, a Defesa Civil vem monitorando continuamente as condições meteorológicas, e por meio do Gabinete de Crise mantém articulação com concessionárias, órgãos de trânsito e Defesas Civis municipais, além de reforçar orientações preventivas à população e aos motoristas que utilizam a rodovia.



Durante o período de interdição, o tráfego na região, que é intenso em decorrência do feriado de réveillon, seguiu pela Serra Nova, com operação controlada, enquanto equipes técnicas avaliavam as condições do trecho fechado.



A última vistoria foi feita às 9h15 e a liberação ocorreu às 11 horas desta quinta.







O alerta para chuvas intensas emitido pela Defesa Civil em tem validade até o próximo domingo (4) e a Defesa Civil do Estado reforça que alertas antecipados e decisões preventivas são fundamentais para reduzir riscos e evitar acidentes, especialmente durante períodos de chuvas persistentes.



A população deve continuar acompanhando os avisos oficiais e, sempre que possível, evitar deslocamentos em áreas de risco durante episódios de chuva intensa.