Divulgação Polícia Rodoviária Federal PRF recupera SUV clonada de R$ 230 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde nesta terça-feira (30), uma caminhonete SUV de luxo avaliada em R$ 230 mil, com registro de roubo e que circulava clonada. O veículo foi abordado no km 115 da Rodovia Presidente Dutra(BR-116), no município de Taubaté, em São Paulo.

O automóvel, uma Toyota Hilux SW4, que vinha do interior paulista, transportava a família com destino a Paraty (RJ) para passar as férias. O condutor do veículo, que é microempresário, ao ser questionado sobre a procedência do carro, informou ter comprado o veículo para sua empresa de transportes por meio de um grupo de compra e venda em um aplicativo de mensagens. Segundo o relato, a transação totalizou R$ 230 mil, sendo parte do pagamento efetuada via Pix.

Na fiscalização detalhada do veículo, os agentes rodoviários federais constataram que diversos sinais do veículo haviam sido adulterados para ocultar sua origem ilícita. Após perícia técnica no local, os policiais identificaram que o motor pertencia a outro veículo de mesmas características, com ocorrência de furto registrada anteriormente. O utilitário ostentava placas de um veículo semelhante, configurando a técnica conhecida como "clonagem", utilizada para tentar ludibriar a fiscalização.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária da região e o condutor poderá responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O automóvel foi apreendido para posterior perícia e restituição ao proprietário legal.