Reprodução/Ecovias Até 500 mil veículos são esperados em direção à Baixada Santista

As praias do litoral de São Paulo são um dos destinos mais procurados para a festa de réveillon. Quem pretende descer à serra no sentido das cidades da Baixada Santista ou do Litoral Norte enfrenta trânsito nesta quarta-feira (31).

Veja o trânsito para a Baixada Santista no réveillon

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, entre 329 mil e 506 mil veículos devem utilizar as rodovias com destino à Baixada Santista. A contagem começou na terça-feira e segue até o dia 5 de janeiro. de 2026.

Desde às 0h de terça-feira, até às 12h45 desta quarta-feira (31), quase 180 mil veículos já haviam seguido no sentido litoral pelas estradas do SAI.

Os motoristas enfrentavam cerca de 12 km de filas para chegar às cidades do litoral pelo SAI por volta das 12h45. No período da manhã, às 10h50, o congestionamento era de 45 km.

No sentido litoral, pela Imigrantes, há congestionamento do km 30 ao km 32 e tráfego lento do km 45 ao km 53. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, há lentidão de dois quilômetros, do km 290 ao km 292.

Reprodução/Ecovias Praça de pedágio é um dos pontos de lentidão





A Operação Descida (7x3) foi implantada às 11h da terça-feira (30), permanecendo em vigor até as 20h da quarta-feira (31).

Operação Especial para o retorno

No retorno à capital, a Operação Subida (2x8) será iniciada ao meio-dia do dia 1º de janeiro (quinta-feira) e seguirá até as 2h da madrugada de sexta-feira (2). Ainda na sexta-feira, o esquema voltará a ser adotado das 13h às 2h, e novamente entre as 10h de sábado (3) e 0h de segunda-feira (5). Durante a Operação Subida (2x8), os motoristas podem subir a serra pelas pistas Norte e Sul da Rodovia dos Imigrantes e pela pista Norte da Via Anchieta, enquanto a descida ocorre exclusivamente pela pista Sul da Anchieta.

Trânsito em direção ao Litoral Norte para o réveillon

Quem segue para as praias de Ubatuba, Caraguatatuba e outros destinos do Litoral Norte não enfrenta pontos de congestionamento.

A projeção da Concessionária Tamoios, era tráfego intenso durante toda a quarta-feira (31), mas no momento não há pontos de lentidão. Apesar da chuva, as condições de visibilidade da estrada estão boas, por volta das 12h50.

Na Rodovia Oswaldo Cruz também não há registro de trânsito, apenas chuva nos trechos de serra.

Reprodução Não há pontos de lentidão na rodovia Oswaldo Cruz



