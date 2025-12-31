Reprodução Chuva de granizo

A virada do ano em São Paulo deve ser marcada por calor, abafamento e risco de temporais , segundo alerta da MetSul Meteorologia. As condições atmosféricas seguem favoráveis à formação de nuvens carregadas nesta quarta-feira (31) e ao longo do restante da semana, sob influência de uma massa de ar quente e úmido sobre o estado.

De acordo com a análise meteorológica, o calor intenso combinado à alta umidade favorece a formação de pancadas de chuva principalmente entre a tarde e a noite. Esses episódios podem ocorrer de forma isolada, mas com intensidade elevada em alguns pontos, trazendo risco de temporais localizados com raios, rajadas de vento e até queda de granizo.

Ricardo Stuckert / PR As enchentes ocorreram em fevereiro de 2025





A capital paulista e cidades do interior devem enfrentar esse padrão diariamente até o fim da semana. Em razão da instabilidade, há possibilidade de alagamentos e inundações rápidas, sobretudo em áreas urbanas com histórico de problemas de drenagem, incluindo regiões da Grande São Paulo durante a virada do ano.

O cenário é resultado do processo conhecido como convecção, comum em dias muito quentes. O solo aquecido faz o ar quente subir, formando nuvens altas e carregadas, que podem provocar chuvas fortes em curto período de tempo.





São Paulo vive uma sequência considerada atípica de calor excessivo neste fim de ano. A estação do Instituto Nacional de Meteorologia no Mirante de Santana, referência oficial da capital, registrou temperaturas acima de 33 °C em nove dias consecutivos, com pico de 37,2 °C no domingo (28).

Apesar disso, a previsão indica que o calor não será tão extremo na virada do ano quanto nos últimos dias. A maior presença de nuvens e as pancadas de chuva devem reduzir as máximas, embora o tempo continue quente e com sensação de abafamento devido à umidade elevada.