O valor do pedágio na Rodovia Fernão Dias (BR-381) será reajustado para R$ 3,60 com a chegada da nova concessionária responsável pela administração da via. A informação foi confirmada pelo diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio em entrevista para a EPTV.

Considerada um dos principais corredores rodoviários do país, a Fernão Dias é a ligação direta entre as capitais São Paulo e Belo Horizonte, sendo fundamental para o transporte de passageiros e cargas entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.

Dos 584 quilômetros, cerca de 300 cortam o Sul de Minas





Segundo a ANTT, embora o novo valor represente um aumento em relação à tarifa atual, o preço continuará abaixo do cobrado em outras rodovias estaduais dos dois estados.

A concessão foi vencida pela empresa Motiva, que apresentou a proposta com o maior desconto sobre a tarifa de referência: um deságio de 17,05%. O resultado superou as ofertas do Consórcio Infraestrutura MG, do grupo EPR, e da Arteris, que administra a rodovia desde 2008.

O contrato terá validade até 2040 e prevê investimentos de aproximadamente R$ 14,8 bilhões ao longo dos primeiros dez anos. Os recursos serão destinados a obras de ampliação da capacidade, modernização da infraestrutura e reforço da segurança viária.





Entre as intervenções previstas estão a implantação de 108 quilômetros de faixas adicionais, 14 quilômetros de vias marginais, correções no traçado, construção de passarelas e interseções, além da criação de pontos de parada e descanso para caminhoneiros.

O pacote também inclui melhorias no pavimento, áreas de escape, túneis e passagens de fauna ao longo do trecho concedido.