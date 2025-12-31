Reprodução Defesa Civil alerta para temporais em SP a partir desta quinta (1)

Mudanças significativas nas condições meteorológicas em todo o Estado de São Paulo, decorrentes de passagem de frentes frias, devem afastar onda de calor e aumentar o risco de chuvas fortes e temporais isolados.

O alerta foi emitido na manhã desta quinta-feira (31), pela Defesa Civil do Estado, com a orientação para a população e motoristas que estão circulando pelo território paulista redobrarem a atenção.



Ainda segundo o comunicado do órgão, que mantém mobilizado um gabinete de crise neste fim de ano, as regiões com previsão de acumulados de chuva muito altos, entre os dias 1º e 4 de janeiro, são Vale do Ribeira, região de Sorocaba, região de Campinas, Baixada Santista e Litoral Norte.



No caso do Litoral Norte, um alerta Cell Broadcast foi enviado às 11h13, para os moradores de Caraguatatuba e Ubatuba, indicando chuvas fortes com raios e vento naquela região.



Além dessas regiões com chuvas mais significativas, também estão previstos acumulados altos, até domingo, na região metropolitana da Capital, região da Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba.



Acumulados médios estão previstos para as regiões de Araraquara, Bauru, São José do Rio Preto, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Itapeva, Marília, Presidente Prudente e Araçatuba.

Fim da onda de calor

Ainda de acordo com a Defesa Civil de SP, o enfraquecimento do bloqueio atmosférico e o término da onda de calor que provocou recordes de temperatura, especialmente na Capital Paulista, darão lugar a um cenário de maior instabilidade.

Nesta quarta-feira (31), último dia do ano, o sol ainda predomina em grande parte do território paulista, contribuindo para temperaturas elevadas e sensação de abafamento.



No entanto, a combinação entre calor e umidade aumenta o risco para pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer de forma moderada a forte, acompanhadas por raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Vale do Ribeira.



"Para os primeiros dias de janeiro, a passagem de uma frente fria pela costa do Estado deve intensificar a instabilidade, elevando o risco para chuva forte e temporais em diversas regiões", reforça.



Além disso, a Defesa Civil acrescenta que o avanço desse sistema contribuirá para a redução gradual das temperaturas e o enfraquecimento do calor intenso.



Na sexta-feira, por exemplo, a temperatura máxima na Capital deve ficar em torno dos 29°C, enquanto no interior os termômetros variam entre 29°C e 33°C.



Na quinta-feira (1), o sol aparece entre variação de nuvens, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, que podem ser moderadas a fortes. A instabilidade está associada à rápida passagem de uma frente fria pelo oceano, somada ao transporte de umidade da região Amazônica.



Nova frente fria



Já na sexta-feira (2), uma nova frente fria avança pela costa paulista, favorecendo tempo mais nublado e chuva a qualquer hora do dia, principalmente na faixa leste e no litoral do Estado.

As precipitações podem ser moderadas a fortes, com possibilidade de acumulados significativos, aumentando o risco para transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terr a, quedas de árvores e interrupções viárias, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Gabinete de Crise



O Governo de SP mobilizou o gabinete de crise para coordenar ações de prevenção e atendimento de municípios diante desta previsão de chuvas intensas.



Ao longo de toda a semana, os órgãos responsáveis pela resposta às emergências reúnem-se na sede da Defesa Civil mobilizando e integrando suas estruturas para otimizar o atendimento às ocorrências e diminuir o tempo resposta.



Orientações à população



A Defesa Civil orienta os motoristas que pretendem viajar durante o período de Ano Novo a redobrarem a atenção, principalmente durante episódios de chuva forte.



"É importante evitar trafegar por áreas alagadas, reduzir a velocidade em pistas molhadas, manter distância segura entre os veículos e, em caso de baixa visibilidade, procurar um local seguro para parada", adverte.



Também é fundamental acompanhar as condições do tempo e da rodovia antes de iniciar a viagem e seguir as orientações dos órgãos de trânsito e concessionárias.



Para quem estiver curtindo os dias na praia, durante temporais, recomenda-se evitar permanecer na faixa de areia, não entrar no mar em condições adversas e buscar abrigo em locais seguros. Em caso de raios, a orientação é sair imediatamente da água e se afastar de áreas abertas.



Também é importante respeitar a sinalização das equipes de salvamento, como bandeiras indicativas, e acompanhar os alertas oficiais antes e durante o deslocamento para o litoral.



Já para quem pretende passar o feriado em chácaras, sítios ou áreas de lazer com piscina a redobrar a atenção às condições meteorológicas.

Durante períodos de calor intenso, pancadas de chuva podem ocorrer de forma rápida e com intensidade, acompanhadas por raios e rajadas de vento.





Em caso de chuva forte ou aproximação de tempestades, a recomendação é sair imediatamente da piscina, evitar áreas abertas, não permanecer próximo a árvores, postes ou estruturas metálicas e buscar abrigo em locais seguros e cobertos.

Também é importante suspender atividades ao ar livre durante a ocorrência de raios.



A Defesa Civil do Estado enfatiza que segue monitorando as condições meteorológicas e reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais pelos canais oficiais.



