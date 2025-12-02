Reprodução/ Agência SP Com novo sistema, meteorologistas conseguem reduzir em 80% o tempo da tomada de decisão para o envio do alerta

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta terça-feira (2) o primeiro alerta Cell Broadcast usando o novo painel de inteligência SP Sempre Alerta.

Segundo o órgão, que lançou o sistema na tarde desta segunda-feira (1), os meteorologistas agora conseguem reduzir em 80% o tempo da tomada de decisão para o envio do alerta.



Nesta terça, o alerta Cell Broadcast no nível severo foi emitido, por volta das 16h15, para os municípios de Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra e São Lourenço da Serra, todos localizados na Grande São Paulo



A Defesa Civil explica que a decisão foi tomada após análises técnicas identificarem precipitação intensa e condições meteorológicas adversas nos três municípios.



"O alerta, enviado de forma preventiva, busca orientar a população sobre riscos imediatos, reduzir a exposição a áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e deslizamentos, e apoiar eventuais ações de resposta ou evacuação em parceria com as autoridades locais", detalha.



Por volta das 16h30, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo indicava estado de atenção para alagamentos em toda a capital paulista.



A Defesa Civil informou também, que, com exceção de Embu-Guaçu, onde foi registrada a queda de uma árvore na Rua Timbaré, os outros municípios não registaram ocorrências.



A mudança de tempo já era prevista. Nesta segunda-feira, foi emitido alerta para risco de tempestade em todo o estado, nesta terça e também na quarta-feira (3).



Leia mais: Defesa Civil de SP emite alerta para risco de tempestades

Ainda de acordo com informações da Defesa Civil, não houve registro de vítimas nas cidades atingidas pelas chuvas desta tarde no estado de São Paulo.





As equipes seguem monitorando todo o território paulista.

Painel de inteligência SP Sempre Alerta



O Painel de Inteligência SP Sempre Alerta é uma plataforma que organiza os dados meteorológicos com algorítimos e inteligência artificial (IA), diminuindo o tempo de tomada de decisões de 4 minutos para apenas 1 minuto.



O sistema integra o programa SP Sempre Alerta - Operação Chuvas 2025/2026, que fica em vigor até 31 de março de 2026, período de maior incidência de chuvas.



