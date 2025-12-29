Reprodução/ Agência SP Gabinete de crise da Defesa Civil de SP

A Defesa Civil de São Paulo e o governo estadual mobilizaram um gabinete de crise, nesta segunda-feira (29), por conta de risco de temporais em todo o território paulista entre hoje e esta terça-feira (30).

Segundo o órgão, a aproximação de um sistema meteorológico, embora posicionado de forma afastada no oceano, deverá influenciar as condições atmosféricas no estado.

"A atuação desse sistema, associada às altas temperaturas registradas nos últimos dias, favorecerá a formação de pancadas de chuva de forte intensidade, acompanhadas por rajadas de vento intensas, elevada incidência de descargas elétricas e possibilidade de queda de granizo de forma isolada", alerta a Defesa Civil, em nota.



Para a quarta-feira (31), o sistema deve perder intensidade, e a tendência é de um padrão típico de verão, com elevação gradual das temperaturas.



Diante do cenário previsto para os próximos dias, um gabinete de crise foi mobilizado para a coordenação de ações de prevenção e apoio aos municípios durante o período do feriado de Ano Novo.



Ainda segundo a Defesa Civil, o gabinete permanecerá ativado até o dia 4 de janeiro, atuando de forma integrada para garantir resposta rápida a possíveis impactos relacionados às chuvas.



"Ao longo de todo o período em que a previsão indica predominância de chuva, a recomendação é de atenção redobrada", enfatiza o órgão, em comunicado.





A Defesa Civil reforça a importância do monitoramento constante das condições meteorológicas, da adoção de medidas preventivas e da atenção aos alertas emitidos pelos canais oficiais, especialmente por moradores de áreas de risco.



Em caso de emergência, a orientação é que a população acione a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.