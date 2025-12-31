Fernando Frazão/Agência Brasil Virada de ano será com Mar agitado

As praias do Rio de Janeiro devem registrar mar agitado neste Ano Novo por causa de uma ressaca que atinge a orla da cidade. O alerta foi divulgado pelo Centro de Operações e Resiliência do Rio (COR-Rio), com base em aviso emitido pela Marinha do Brasil.

De acordo com o comunicado, a ressaca começa ao meio-dia desta quarta-feira (31) e segue até as 6h de quinta-feira (01). Durante o período, as ondas podem alcançar atéde altura, aumentando os riscos para banhistas, pescadores e praticantes de esportes aquáticos.

Orientações de segurança para a populaçãoDiante do cenário, o COR-Rio reforçou uma série de recomendações para reduzir acidentes na orla ao longo da virada do ano. A principal orientação é evitar o banho de mar e a prática de esportes aquáticos enquanto a ressaca estiver ativa. Também não é recomendado permanecer em mirantes, costões ou em locais muito próximos ao mar.

Em situações de emergência no mar, a recomendação é não tentar resgates por conta própria e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.





Banho noturno é contraindicado pelos bombeiros

O Corpo de Bombeiros contraindica o banho de mar durante o período noturno, especialmente em condições de ressaca. No início de dezembro, o Portal iG acompanhou o lançamento da Operação Verão 2025/2026, quando a corporação apresentou o planejamento de ações voltadas à segurança da população ao longo da estação.

Na ocasião, os bombeiros alertaram que o banho de mar à noite dificulta o trabalho das equipes em caso de resgate, principalmente por causa da baixa visibilidade, o que torna o ambiente ainda mais perigoso para banhistas e para os próprios socorristas.

As autoridades reforçam que a atenção aos avisos oficiais e o cumprimento das orientações são fundamentais para garantir um réveillon mais seguro nas praias do Rio de Janeiro.