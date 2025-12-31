Reprodução/PCES Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo da criança no ES

Dois casos de mortes de crianças em piscinas marcaram tragicamente a última semana do ano, no Espírito Santo e do Mato Grosso do Sul.

Um dos casos foi registrado em Presidente Kennedy, município do Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (30), em uma piscina particular na comunidade de São Salvador, de acordo com informações divulgadas pelo Portal A Gazeta.



A vítima é um menino de 4 anos que morava em uma instituição de acolhimento municipal.



A perícia da Polícia Científica foi acionada no início da tarde para recolher o corpo da criança em uma unidade de pronto atendimento da cidade, onde funcionários contaram sobre o afogamento.



A Polícia Civil e a Controladoria Municipal foram acionadas para investigar o caso e a possibilidade de infrações administrativas praticadas por servidores públicos municipais. O Ministério Público também foi informado.



A Prefeitura de Presidente Kennedy decretou luto oficial de três dias na cidade.



O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, em Cachoeiro de Itapemirim.



Morte em investigação no MS



O outro caso envolve um menino de 9 anos, que morreu após ser socorrido na tarde desta segunda-feira (29) no Balneário do Sol, em Bonito, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações divulgadas pelo G1, o Corpo de Bombeiros afirmou que não se trata de um caso de afogamento e, por isso, a causa da morte está sendo investigada pela Polícia Civil.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada e se deslocava para o balneário quando foi informada de que a criança já estava sendo levada em direção à cidade, em uma ambulância, já sem sinais vitais.

Ao assumir o atendimento, a equipe dos bombeiros deu continuidade às manobras e constatou que a vítima apresentava politraumatismo na região da face.



Ainda conforme os socorristas, a criança e a família seriam do estado de São Paulo.



O menino foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu.





Em nota oficial, a Prefeitura de Bonito lamentou o ocorrido e informou que prestou apoio desde o primeiro momento.

“É com profundo pesar que lamentamos o acidente ocorrido nesta segunda-feira, 29 de dezembro, no atrativo Balneário do Sol. Desde o primeiro momento em que tomamos conhecimento do ocorrido, mantivemos contato direto com a equipe do atrativo e oferecemos todo o suporte necessário”, diz o comunicado.

O caso segue sob investigação das autoridades policiais.



