Climatempo/Reprodução Confira a previsão do tempo para hoje

A última semana do ano de 2025 será marcada pela mudança de tempo em várias regiões do Brasil. Segundo o Climatempo, com o enfraquecimento do bloqueio atmosférico, as instabilidade ganham força no começo desta semana.

Logo, as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país há previsão de chuva, enquanto no Sul tem possibilidade da manutenção dos temporais.

"Apesar do aumento da nebulosidade e da chuva, o calor ainda será destaque nesta última semana do ano. As temperaturas não devem atingir os mesmos extremos observados na semana do Natal, mas a sensação de abafamento permanece elevada, especialmente nas regiões onde a umidade do ar segue alta", salienta a empresa de meteorologia.

Vai chover no Ano Novo? Confira a previsão por região:

Sul

Conforme o Climatempo, a semana no sul do país será marcada pelo calor e alguns períodos de sol. Contudo, com a chegada da frente fria, a expectativa é de temporais de intensidade moderada a forte, principalmente, no horário da tarde na faixa norte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.

Além disso, na noite da virada, há previsão de chuva fraca a moderada no litoral. Em Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba há possibilidade de chuvas isoladas.

Sudeste

Na região, a semana começa com sol entre nuvens, mas com chances de chuva à tarde, em forma de temporais, no interior de São Paulo, de Minas Gerais e Triângulo Mineiro e interior e região serrana do Rio de Janeiro.

No dia 31 de dezembro, com o avanço da frente fria, mantém-se a possibilidade de chuvas rápidas à noite e tarde.

Centro-Oeste

O calor será predominante no Centro-Oeste, com temperaturas próximas ou acima dos 30 °C nas capitais, de acordo com a Climatempo. Já na virada, há maior probabilidade de chuva em Goiás. Já no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul pode chover no réveillon, mas as chances são menores.

Nordeste

A última semana de 2025 será de calor intenso na região. No entanto, há previsão de chuvas isoladas no interior. No litoral nordestino, as temperaturas podem chegar perto dos 30 °C. Na noite do dia 31, o litoral segue com boas condições climáticas.

Norte

Os últimos dias do ano serão marcados por sol, mas também por pancadas de chuva nas capitais à tarde. No norte brasileiro, as chuvas devem se concentrar no interior, com risco de temporais intensos no sul do Pará, centro-oeste do Amazona, Rondônia e Acre.

No Amapá, há possibilidade de manutenção das chuva com volumes expressivos. O estado segue sob influência Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Na despedida de 2025, pode ter chance de pancadas rápidas no fim da tarde nas capitais.



