Um incêndio atingiu na manhã deste sábado (27) um dos andares do Hospital Israelita Albert Einstein, na unidade do bairro de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo. O fogo foi rapidamente controlado e o acesso ao hospital já foi liberado, segundo informações do Corpo de Bombeiros.
Por medida de segurança, alguns pacientes precisaram ser retirados do local, mas não houve registro de feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h50 e mobilizou cinco equipes, com cerca de 15 profissionais, para atendimento da ocorrência.
De acordo com a capitã Karoline Burunsizian, quando as equipes chegaram, o incêndio já havia sido controlado pelos brigadistas do hospital. Os bombeiros atuaram principalmente na ventilação do prédio e na retirada da fumaça acumulada no andar atingido.
Informações preliminares da assessoria de imprensa do hospital indicam que o incêndio foi causado por um curto-circuito em uma área administrativa, que não é acessada por pacientes. A evacuação ocorreu de forma preventiva para garantir a segurança de todos. A unidade, localizada na Rua Apiacás, abriga centro diagnóstico, consultas em diversas especialidades e pronto atendimento 24 horas.