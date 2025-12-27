Reproduçao TV Globo Fogo no Einstein





Um incêndio atingiu na manhã deste sábado (27) um dos andares do Hospital Israelita Albert Einstein, na unidade do bairro de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo. O fogo foi rapidamente controlado e o acesso ao hospital já foi liberado, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Por medida de segurança, alguns pacientes precisaram ser retirados do local, mas não houve registro de feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h50 e mobilizou cinco equipes, com cerca de 15 profissionais, para atendimento da ocorrência.

De acordo com a capitã Karoline Burunsizian, quando as equipes chegaram, o incêndio já havia sido controlado pelos brigadistas do hospital. Os bombeiros atuaram principalmente na ventilação do prédio e na retirada da fumaça acumulada no andar atingido.

Informações preliminares da assessoria de imprensa do hospital indicam que o incêndio foi causado por um curto-circuito em uma área administrativa, que não é acessada por pacientes. A evacuação ocorreu de forma preventiva para garantir a segurança de todos. A unidade, localizada na Rua Apiacás, abriga centro diagnóstico, consultas em diversas especialidades e pronto atendimento 24 horas.