O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de onda de calor com grau de severidade classificado como “Grande Perigo”, válido entre 15h desta terça-feira (23) e 18h da próxima segunda-feira (29). O alerta indica temperaturas ao menos 5 °C acima da média climatológica, persistindo por um período superior a cinco dias consecutivos.
Segundo o órgão, o fenômeno representa risco significativo à saúde, especialmente para crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, como problemas cardíacos e respiratórios. A combinação de calor intenso e prolongado pode causar desidratação, insolação, agravamento de quadros clínicos e até aumento da mortalidade em grupos mais vulneráveis.
Áreas mais afetadas
O aviso do INMET abrange centenas de municípios e diversas regiões dos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Entre as áreas afetadas estão:
- Norte Pioneiro e Norte Central Paranaense
- Metropolitana de Curitiba
- Noroeste e Centro Oriental Paranaense
- Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Campinas, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Assis, Vale do Paraíba Paulista, Litoral Sul Paulista e Região Metropolitana de São Paulo
- Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Zona da Mata, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e Oeste de Minas
- Leste de Mato Grosso do Sul
- Sul Goiano
- Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Norte e Noroeste Fluminense,
- Baixadas Litorâneas e Centro Fluminense
- Central e Sul Espírito-santense
- Vale do Itajaí e Norte Catarinense
- Entre os municípios citados no aviso estão Adamantina (SP), Água Clara (MS), Adrianópolis (PR), Abatiá (PR), Água Comprida (MG), além de dezenas de outras cidades listadas pelo instituto.
Orientações à população
Diante do cenário, o INMET recomenda que a população redobre os cuidados durante o período de calor extremo. Entre as principais orientações estão:
- Manter-se bem hidratado, ingerindo água com frequência
- Evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes do dia
- Usar roupas leves, claras e protetor solar
- Reduzir atividades físicas ao ar livre
- Cuidar de crianças, idosos e animais domésticos
Em caso de emergência ou necessidade de orientação, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.
O INMET segue monitorando as condições meteorológicas e pode atualizar o aviso caso haja mudanças na intensidade ou duração da onda de calor. A população deve acompanhar os comunicados oficiais e permanecer atenta às recomendações das autoridades.