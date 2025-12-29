FreePik Calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de onda de calor com grau de severidade classificado como “Grande Perigo”, válido entre 15h desta terça-feira (23) e 18h da próxima segunda-feira (29). O alerta indica temperaturas ao menos 5 °C acima da média climatológica, persistindo por um período superior a cinco dias consecutivos.

Segundo o órgão, o fenômeno representa risco significativo à saúde, especialmente para crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, como problemas cardíacos e respiratórios. A combinação de calor intenso e prolongado pode causar desidratação, insolação, agravamento de quadros clínicos e até aumento da mortalidade em grupos mais vulneráveis.

James Day/Unsplash Dia de calor intenso em São Paulo marcam o Natal





Áreas mais afetadas

O aviso do INMET abrange centenas de municípios e diversas regiões dos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Entre as áreas afetadas estão:

Norte Pioneiro e Norte Central Paranaense

Metropolitana de Curitiba

Noroeste e Centro Oriental Paranaense

Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Campinas, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Assis, Vale do Paraíba Paulista, Litoral Sul Paulista e Região Metropolitana de São Paulo

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Zona da Mata, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e Oeste de Minas

Leste de Mato Grosso do Sul

Sul Goiano

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Norte e Noroeste Fluminense,

Baixadas Litorâneas e Centro Fluminense

Central e Sul Espírito-santense

Vale do Itajaí e Norte Catarinense

Entre os municípios citados no aviso estão Adamantina (SP), Água Clara (MS), Adrianópolis (PR), Abatiá (PR), Água Comprida (MG), além de dezenas de outras cidades listadas pelo instituto.

Orientações à população

Diante do cenário, o INMET recomenda que a população redobre os cuidados durante o período de calor extremo. Entre as principais orientações estão:

Manter-se bem hidratado, ingerindo água com frequência

Evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes do dia

Usar roupas leves, claras e protetor solar

Reduzir atividades físicas ao ar livre

Cuidar de crianças, idosos e animais domésticos





Em caso de emergência ou necessidade de orientação, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

O INMET segue monitorando as condições meteorológicas e pode atualizar o aviso caso haja mudanças na intensidade ou duração da onda de calor. A população deve acompanhar os comunicados oficiais e permanecer atenta às recomendações das autoridades.