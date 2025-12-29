Calor
FreePik
Calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)  emitiu um aviso de onda de calor com grau de severidade classificado como “Grande Perigo”, válido entre 15h desta terça-feira (23) e 18h da próxima segunda-feira (29). O alerta indica temperaturas ao menos 5 °C acima da média climatológica, persistindo por um período superior a cinco dias consecutivos.

Segundo o órgão, o fenômeno representa risco significativo à saúde, especialmente para crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, como problemas cardíacos e respiratórios. A combinação de calor intenso e prolongado pode causar desidratação, insolação, agravamento de quadros clínicos e até aumento da mortalidade em grupos mais vulneráveis.

Dia de calor intenso em São Paulo marcam o Natal
James Day/Unsplash
Dia de calor intenso em São Paulo marcam o Natal


Áreas mais afetadas

O aviso do INMET abrange centenas de municípios e diversas regiões dos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Entre as áreas afetadas estão:

  • Norte Pioneiro e Norte Central Paranaense
  • Metropolitana de Curitiba
  • Noroeste e Centro Oriental Paranaense
  • Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Campinas, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Assis, Vale do Paraíba Paulista, Litoral Sul Paulista e Região Metropolitana de São Paulo
  • Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Zona da Mata, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e Oeste de Minas
  • Leste de Mato Grosso do Sul
  • Sul Goiano
  • Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Norte e Noroeste Fluminense,
  • Baixadas Litorâneas e Centro Fluminense
  • Central e Sul Espírito-santense
  • Vale do Itajaí e Norte Catarinense
  • Entre os municípios citados no aviso estão Adamantina (SP), Água Clara (MS), Adrianópolis (PR), Abatiá (PR), Água Comprida (MG), além de dezenas de outras cidades listadas pelo instituto.

Orientações à população

Diante do cenário, o INMET recomenda que a população redobre os cuidados durante o período de calor extremo. Entre as principais orientações estão:

  • Manter-se bem hidratado, ingerindo água com frequência
  • Evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes do dia
  • Usar roupas leves, claras e protetor solar
  • Reduzir atividades físicas ao ar livre
  • Cuidar de crianças, idosos e animais domésticos

Em caso de emergência ou necessidade de orientação, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

O INMET segue monitorando as condições meteorológicas e pode atualizar o aviso caso haja mudanças na intensidade ou duração da onda de calor. A população deve acompanhar os comunicados oficiais e permanecer atenta às recomendações das autoridades.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-12-29/calor-historico--inmet-emite-alerta-de-grande-perigo-para-o-pais.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes