Marcela Gonzaga/ Portal iG Onda de calor se estende e temperaturas continuarão acima da média





Grande parte do Sudeste do Brasil segue sob efeito de uma onda de calor que atua desde o início da semana e mantém as temperaturas próximas ou acima dos 40 °C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta para esta sexta-feira, abrangendo os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, além do sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, extremo sul do Espírito Santo, litoral e norte do Paraná e leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Inmet, o aviso indica temperaturas pelo menos 5 °C acima da média climatológica por um período de três a cinco dias. O alerta segue válido até o fim da tarde desta sexta.

No Rio de Janeiro, o calor segue intenso após a cidade registrar 40,1 °C no Natal. A previsão indica predomínio de sol e temperaturas elevadas até o sábado, com possibilidade de mudança no tempo apenas a partir de domingo, quando a chuva pode retornar.

Em São Paulo, a capital registrou na quinta-feira (25) a maior temperatura já observada em dezembro desde o início das medições. Os termômetros do Mirante de Santana, na zona Norte, marcaram 35,9 °C, superando o recorde anterior de 35,6 °C, registrado em 3 de dezembro de 1998. Foi também a maior temperatura registrada na cidade em todo o ano de 2025.

Nesta sexta, a capital paulista deve ter sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, enquanto o calor pode chegar aos 35 °C. No interior do estado, as temperaturas seguem elevadas, com risco de chuva localizada ao longo do fim de semana.

Enquanto o Sudeste enfrenta calor extremo, o Sul do país está sob alerta para temporais. O Inmet aponta risco de chuva intensa em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com volumes que podem alcançar 100 mm por dia e rajadas de vento de até 100 km/h.

Alertas de chuvas fortes também atingem parte das regiões Norte e Centro-Oeste, incluindo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão e Piauí, com previsão de ventos de até 60 km/h.

Entre as capitais, Porto Alegre, Rio Branco e Porto Velho são as únicas com máximas previstas abaixo dos 30 °C nesta sexta. Em contraste, Belém e Campo Grande podem atingir até 37 °C, reforçando o cenário de calor intenso em boa parte do país.