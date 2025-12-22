Donizetti T. / Portal iG Rodoanel Norte





O Rodoanel Norte começa a operar nesta segunda-feira (22) com a inauguração do primeiro trecho pelo Governo de São Paulo. A entrega representa um avanço importante para a infraestrutura viária da Região Metropolitana, com foco em retirar caminhões e carretas das vias urbanas, melhorar a fluidez do trânsito e reforçar a segurança nas principais marginais da capital.

O Portal iG esteve presente no evento de inauguração do trecho e conversou com o CEO da Via Appia Concessões, responsável pela conclusão das obras, Brendon Ramos, que afirmou ter sido complexo administrar uma obra que estava paralisada por seis anos.

"A gente gastou muito tempo estudando a licitação, o que nos permitiu antecipar a obra, iniciamos ela seis meses antes do prazo contratual e estamos entregando quase um ano antes do previsto", disse.

Sobre o restante da obra, Ramos disse que está trabalhando há bastante tempo, mas a escassez de mão de obra e as chuvas têm sido um problema. Apesar disso, ele demonstrou confiança em seguir para o trecho dois do Rodoanel e entregar a engenharia no prazo estipulado.

O governador de São Paulo também comemorou nas redes sociais a entrega do primeiro trecho do Rodoanel. "São 24 km entregues, ligando diretamente a Rodovia Presidente Dutra à Rodovia Fernão Dias."

"Uma obra que ficou décadas parada agora começa a mudar, de verdade, a lógica do transporte em São Paulo. Na prática, é menos caminhão na Marginal Tietê, mais fluidez no trânsito urbano e ganho logístico imediato para quem cruza o estado. É infraestrutura funcionando, custo logístico caindo e São Paulo na direção certa."

A nova ligação conecta as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, criando uma rota alternativa para o transporte de cargas que hoje cruza áreas densamente urbanizadas. Segundo estimativas oficiais, cerca de 40 mil veículos deixarão de circular diariamente pelas vias internas da cidade, sendo aproximadamente 10 mil caminhões. A expectativa é reduzir congestionamentos em corredores como a marginal Tietê e diminuir conflitos entre o tráfego local e o pesado.

Caminhões no Rodoanel

O Trecho 1 do Rodoanel Norte tem 24 quilômetros de extensão, entre os quilômetros 129 e 153, com pistas duplas e três faixas por sentido. O pacote de obras inclui quatro túneis, que somam dois quilômetros, além de viadutos, acessos e dispositivos de interligação rodoviária.

As obras foram retomadas em abril de 2024, após cerca de seis anos de paralisação, e a entrega ocorreu com aproximadamente seis meses de antecedência em relação ao prazo contratual. Para o engenheiro Antonio Israel Neto, a retomada foi decisiva, já que a interrupção prolongada comprometia a mobilidade e os investimentos na região.

Quando concluído, o Rodoanel Norte terá 44 quilômetros de extensão, passando por São Paulo, Guarulhos e Arujá. As obras do Trecho 2 seguem em andamento e devem estender a rodovia até a avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na capital, com previsão de entrega no segundo semestre de 2026. Atualmente, esse segmento está com cerca de 30% de execução.

Além de aliviar o trânsito urbano, o empreendimento tem papel estratégico para a logística estadual. A ligação entre o Porto de Santos e a rodovia Fernão Dias tende a tornar o transporte de cargas mais eficiente, reduzir custos logísticos e aumentar a competitividade da Baixada Santista e do interior paulista. O projeto completo deve gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo das obras.

Pedágio eletrônico sem praças

Rodoanel Norte

O Rodoanel Norte contará com o sistema Siga Fácil, que substitui praças físicas de pedágio por pórticos eletrônicos inteligentes. No trecho inaugurado, dois pórticos foram instalados no km 135, em Guarulhos, nos dois sentidos.

A cobrança é automática, por leitura de placa ou tag, e o motorista paga apenas pelo trecho percorrido, com prazo de até 30 dias para quitação. Usuários com tag têm desconto de 5%.

O Rodoanel Mário Covas é dividido em quatro trechos e terá 176 quilômetros quando totalmente concluído. Iniciado em 1998, o projeto previa conclusão em 2006, mas enfrentou atrasos, paralisações e polêmicas. A previsão atual do governo estadual é finalizar toda a obra até o fim de 2026.

Meio ambiente e Serra da Cantareira

O traçado do Rodoanel Norte atravessa áreas sensíveis da Serra da Cantareira, com presença de Mata Atlântica. Para reduzir impactos ambientais, foram implantadas quatro passagens subterrâneas de fauna, monitoradas de forma permanente para evitar atropelamentos de animais silvestres.

Também foram realizadas ações de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e estudos técnicos contínuos para acompanhamento da fauna e da flora ao longo da obra.