O rodízio municipal de veículos em São Paulo estará suspenso a partir desta segunda-feira (22) e permanecerá assim até o dia 9 de janeiro de 2026. A medida, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), leva em conta a redução no fluxo de veículos registrada tradicionalmente no período de festas de fim de ano.

Com a suspensão, os motoristas poderão circular livremente pela cidade, independentemente do final da placa. O retorno da restrição está previsto para o dia 12 de janeiro de 2026. A decisão foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da Cidade na última quinta-feira (27).

A Prefeitura de São Paulo ressalta, no entanto, que a suspensão vale apenas para o rodízio de automóveis. Permanecem em vigor normalmente as restrições aplicadas a veículos pesados, como o rodízio de caminhões, além das regras da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e da Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Conhecida como Operação Horário de Pico, a regra do rodízio municipal limita a circulação de veículos no Anel Viário da capital nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

A restrição atinge o chamado Centro Expandido, que abrange o Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheirosm além de vias como as avenidas dos Bandeirantes, Afonso D’ Escragnolle Taunay, Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf, entre outras.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, desrespeitar o rodízio configura infração média, com multa de R$ 130,16 e a aplicação de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para obter informações sobre trânsito, ocorrências, reclamações, remoções ou enviar sugestões, os motoristas podem acionar o serviço SP156.