Divulgação Alerta para chuvas no Sul de MG

Calor e chuva marcam a segunda-feira (22) em grande parte do país

Instabilidade atinge Norte, Centro-Oeste e Sul; Sudeste e interior do Nordeste terão tempo mais firme

A combinação entre calor e alta umidade favorece a formação de pancadas intensas, sobretudo nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. Em contrapartida, áreas do Sudeste e do interior do Nordeste devem registrar tempo mais estável ao longo do dia.

No Sul do país, a instabilidade ganha força, principalmente no Rio Grande do Sul, onde há previsão de volumes mais expressivos de chuva associados à atuação de sistemas frontais. Santa Catarina e Paraná também podem ter pancadas ao longo do dia. As temperaturas mínimas ficam entre 20°C e 22°C, enquanto as máximas podem chegar a 32°C, com tendência de queda após a passagem das chuvas.

Na Região Norte, o cenário é de alta probabilidade de chuva, superior a 70% em amplas áreas da Amazônia. O calor permanece intenso, com máximas que podem alcançar 34°C, aumentando a sensação de abafamento. As pancadas devem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite, com possibilidade de trovoadas.

O Nordeste apresenta contraste nas condições do tempo. No litoral e no norte da região, incluindo estados como Maranhão, Piauí e Ceará, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) favorece chuvas mais frequentes. Já no interior e em áreas do semiárido, o tempo segue quente e seco, com poucas nuvens e mínimas elevadas, variando entre 23°C e 26°C.

No Centro-Oeste, a previsão indica predomínio de chuva frequente e, em alguns momentos, volumosa, especialmente em Mato Grosso, Goiás e Tocantins. As pancadas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, alternando períodos de sol e chuva, com temperaturas elevadas.

Já no Sudeste, sistemas de alta pressão contribuem para um tempo mais estável em parte da região. São Paulo e Rio de Janeiro devem ter baixa chance de chuva, com predomínio de sol e calor, sobretudo no litoral. Em Minas Gerais e no Espírito Santo, não se descartam pancadas isoladas. As temperaturas mínimas variam entre 18°C e 22°C.