Foto: Pedro H. Lopes Trafego nas rodovias aumentam em feriados prolongados

Motoristas que se preparam para pegar estrada contam com uma série de canais oficiais para consultar, em tempo real, o movimento nas principais rodovias federais e estaduais do País. Plataformas digitais, serviços de atendimento por telefone e câmeras ao vivo permitem acompanhar condições de tráfego, obras e eventuais interdições antes do início da viagem, reduzindo riscos e melhorando o planejamento da rota.

Principais rodovias federais concedidas

A BR-040 — administrada pela EPR Via Mineira no trecho entre Minas Gerais e Goiás — disponibiliza informações atualizadas sobre tráfego, serviços ao usuário e atendimento operacional pelo site oficial ( https://eprviamineira.com.br/).

O portal centraliza boletins, canais de emergência e orientações de viagem, sobretudo para quem circula entre Belo Horizonte e o Entorno do Distrito Federal.

No WhatsApp: +55 800 003 1040

Emergências: 0800 003 1040

Na ligação mais movimentada entre São Paulo e Rio de Janeiro, a BR-116 (Via Dutra), operada pela CCR RioSP, mantém informações completas em https://rodovias.motiva.com.br/riosp/.

A concessionária também oferece câmeras ao vivo e atendimento pelo telefone 0800-017-3536.

Na mesma plataforma, o motorista encontra dados sobre o trecho concedido da Rio-Santos (BR-101), que integra o mesmo sistema operacional.

Outro corredor federal de grande fluxo, a Fernão Dias (BR-381), conta com monitoramento em tempo real da Arteris.

No endereço https://www.arteris.com.br/nossas-rodovias/fernao-dias/em-tempo-real/, o usuário acompanha obras, tráfego e intervenções.

O atendimento telefônico é feito pelo 0800-283-0381.





Informações estaduais e municipais

Em São Paulo, as rodovias sob gestão da ARTESP reúnem dados de tráfego no Centro de Controle de Informações, disponível em https://ccm.artesp.sp.gov.br/.

Para quem busca câmeras distribuídas em todo o sistema, o DER/SP mantém o painel em https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Servicos/ServicosOnline/CamerasOnlineMapa.aspx, com imagens atualizadas de trechos estratégicos.

Em corredores municipais estratégicos, como o TransOlímpica, no Rio de Janeiro, concessionárias mantêm painéis e atualizações próprias.

Embora nem todas ofereçam câmeras abertas ao público, os portais costumam reunir orientações de deslocamento e contatos de emergência.

Foto: Pedro H. Lopes Rodovias contam com sistema de consulta sobre movimento





Outros aplicativos

Aplicativos como Google Maps e Waze complementam as informações das concessionárias ao mostrar, em tempo real, a fluidez do trânsito, bloqueios e trechos críticos. Embora não substituam os dados operacionais, ajudam motoristas a comparar rotas e ajustar horários.

Planejamento reduz riscos

Antes de qualquer viagem, consultar as condições dos trechos permite antecipar congestionamentos, evitar surpresas e definir alternativas seguras, especialmente em feriados prolongados ou períodos de obras.

A combinação entre portais oficiais, câmeras e aplicativos garante um panorama mais preciso do trajeto e aumenta a segurança na estrada.