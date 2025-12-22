Motoristas que se preparam para pegar estrada contam com uma série de canais oficiais para consultar, em tempo real, o movimento nas principais rodovias federais e estaduais do País. Plataformas digitais, serviços de atendimento por telefone e câmeras ao vivo permitem acompanhar condições de tráfego, obras e eventuais interdições antes do início da viagem, reduzindo riscos e melhorando o planejamento da rota.
Principais rodovias federais concedidas
A BR-040 — administrada pela EPR Via Mineira no trecho entre Minas Gerais e Goiás — disponibiliza informações atualizadas sobre tráfego, serviços ao usuário e atendimento operacional pelo site oficial ( https://eprviamineira.com.br/).
O portal centraliza boletins, canais de emergência e orientações de viagem, sobretudo para quem circula entre Belo Horizonte e o Entorno do Distrito Federal.
No WhatsApp: +55 800 003 1040
Emergências: 0800 003 1040
Na ligação mais movimentada entre São Paulo e Rio de Janeiro, a BR-116 (Via Dutra), operada pela CCR RioSP, mantém informações completas em https://rodovias.motiva.com.br/riosp/.
A concessionária também oferece câmeras ao vivo e atendimento pelo telefone 0800-017-3536.
Na mesma plataforma, o motorista encontra dados sobre o trecho concedido da Rio-Santos (BR-101), que integra o mesmo sistema operacional.
Outro corredor federal de grande fluxo, a Fernão Dias (BR-381), conta com monitoramento em tempo real da Arteris.
No endereço https://www.arteris.com.br/nossas-rodovias/fernao-dias/em-tempo-real/, o usuário acompanha obras, tráfego e intervenções.
O atendimento telefônico é feito pelo 0800-283-0381.
Informações estaduais e municipais
Em São Paulo, as rodovias sob gestão da ARTESP reúnem dados de tráfego no Centro de Controle de Informações, disponível em https://ccm.artesp.sp.gov.br/.
Para quem busca câmeras distribuídas em todo o sistema, o DER/SP mantém o painel em https://www.der.sp.gov.br/WebSite/Servicos/ServicosOnline/CamerasOnlineMapa.aspx, com imagens atualizadas de trechos estratégicos.
Em corredores municipais estratégicos, como o TransOlímpica, no Rio de Janeiro, concessionárias mantêm painéis e atualizações próprias.
Embora nem todas ofereçam câmeras abertas ao público, os portais costumam reunir orientações de deslocamento e contatos de emergência.
Outros aplicativos
Aplicativos como Google Maps e Waze complementam as informações das concessionárias ao mostrar, em tempo real, a fluidez do trânsito, bloqueios e trechos críticos. Embora não substituam os dados operacionais, ajudam motoristas a comparar rotas e ajustar horários.
Planejamento reduz riscos
Antes de qualquer viagem, consultar as condições dos trechos permite antecipar congestionamentos, evitar surpresas e definir alternativas seguras, especialmente em feriados prolongados ou períodos de obras.
A combinação entre portais oficiais, câmeras e aplicativos garante um panorama mais preciso do trajeto e aumenta a segurança na estrada.