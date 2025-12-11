Reprodução Centenas de passageiros do Aeroporto de Congonhas foram afetados pelos cancelamentos dos voos

O Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, teve 46 novos voos cancelados na manhã desta quinta-feira (11), segundo apuração do Portal iG. Na noite anterior, foram 88 chegadas e 93 partidas canceladas por conta das condições meteorológicas.

Como reflexo das rajadas de vento de mais de 90 km/h registradas na quarta (11) e com ajuste da malha aérea, há até o momento 46 cancelamentos de viagens nesta quinta (31 chegadas e 15 partidas) informou a Aena Brasil, que opera o aeroporto.

Apesar dos cancelamentos, o aeroporto de Congonhas permanece aberto para pousos e decolagens. A Aena recomenda que os passageiros com viagens programadas entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação do voo.

Impactos do vendaval

Reprodução: commons Aeroporto de Congonhas teve mais de 160 voos cancelados na quarta-feira (10)





As fortes rajadas de vento, geradas pela passagem de um ciclone extratropical no Sul do país, fizeram o controle de tráfego aéreo aumentar o tempo entre cada pouso e decolagem e levaram as companhias aéreas a ajustarem a organização de seus voos no terminal.

O vendaval também impactou as operações no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A Gru Airport, operadora do terminal, informou ao Portal iG que a ventania que atingiu a região metropolitana da capital durante toda a quarta-feira (10) e a madrugada de quinta gerou o cancelamento de 61 chegadas e 56 partidas.

"A operação de voos no Aeroporto Internacional de São Paulo segue normal na manhã desta quinta-feira (11)", informou a assessoria.





A intensidade dos ventos provocou queda de árvores, danos à rede elétrica e deixou cerca de 1 milhão de pessoas sem luz na capital.

Segundo os meteorologistas do Climatempo, não há previsão de novos impactos na região. O ciclone deixa a costa brasileira nesta quinta e segue em direção ao Oceano Atlântico.