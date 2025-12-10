Reprodução/João Vitor Faria A ventania causou queda de arvore e energia na cidade de São Paulo

As fortes chuvas acompanhadas de vento intenso que atingiram a capital paulista ontem provocaram ao menos 519 ocorrências entre 0h e 12h. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, foram 514 chamados para queda de árvores e cinco registros de enchentes. Não houve vítimas.

Além da chuva, a cidade enfrentou ventos acima do padrão comum, influenciados por um ciclone que atua na costa do Rio Grande do Sul.

A estação de referência do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, zona Norte da capital, registrou rajada de 82 km/h na manhã de hoje.

Nos aeroportos da cidade, os ventos também foram significativos. Em Congonhas e no Campo de Marte, as rajadas chegaram a 69 km/h, enquanto no Aeroporto Internacional de Guarulhos foram registradas rajadas de 70 km/h.

No litoral paulista, os ventos foram ainda mais fortes, com 88 km/h em Bertioga, segundo o Inmet, podendo alcançar cerca de 100 km/h em áreas sem medição.

Impactos na capital

A chuva ainda causa impactos em diferentes regiões da capital paulista nesta manhã. Segundo a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia, a área de concessão segue sendo afetada por fortes rajadas de vento de até 90 km/h desde a madrugada, com a entrada de um ciclone extratropical pelo Sul do País.

A empresa informou que, por causa dos ventos, a rede elétrica tem sido atingida por objetos e galhos, o que prejudica o fornecimento de energia, além da queda de árvores.

As equipes estão mobilizadas em campo para restabelecer a energia de cerca de 600 mil clientes, o que corresponde a 7,8% das unidades atendidas na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital.

Previsão do tempo

A previsão da MetSul Meteorologia indica que as rajadas de vento ainda podem ser por vezes fortes a intensas ao longo da tarde desta quarta-feira no Leste de São Paulo.

Os ventos devem variar entre 70 km/h e 90 km/h em diferentes pontos do estado, o que mantém alto o risco de novas quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e danos a estruturas, especialmente na capital e na Grande São Paulo.