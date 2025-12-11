Reprodução Vítima estava dentro de um carrinho de lixo seco, em Porto Alegre

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma lixeira no bairro de São João, na zona norte de Porto Alegre, na noite de segunda-feira (08). Segundo o Correio do Povo, a vítima foi identificada nesta quarta-feira (10) como Juliana da Silva Dias, de 44 anos, que estava com as mãos e pés amarrados.

Natural da capital gaúcha, a vítima teve o corpo encontrado por uma equipe do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) enquanto realizava coleta em uma rua da região. O Portal iG tenta novas informações com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS).

Corpo estava amarrado

Divulgação/PCRS A Polícia Civil investiga o caso





Juliana foi encontrada enrolada em uma coberta, com os membros amarrados, dentro de um carrinho de lixo. O corpo também estava com um saco plástico preto na cabeça e mordaça na boca, sinais que indicam extrema violência.

A vítima também tinha um olho roxo e outras marcas que indicavam agressões recentes, de acordo com o portal Terra. Juliana usava calça jeans, mas estava sem roupas na parte de cima.

O corpo foi encontrado depois que o caminhão de lixo descarregou o material recolhido, momento em que os funcionários perceberam que havia um cadáver e chamaram a polícia.

Os primeiros indícios da necrópsia apontam para morte por espancamento com objeto contundente, mas não foi descartada a morte por asfixia. O laudo ainda não foi concluído.





Investigações

A polícia ainda busca os autores do crime e o que motivou a morte da mulher. Uma das hipóteses levantadas é de que o assassinato tenha sido feito pelo crime organizado.

O Portal iG entrou em contato com a PCRS e com o delegado responsável pelo caso para mais informações sobre as investigações. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.