Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma lixeira no bairro de São João, na zona norte de Porto Alegre, na noite de segunda-feira (08). Segundo o Correio do Povo, a vítima foi identificada nesta quarta-feira (10) como Juliana da Silva Dias, de 44 anos, que estava com as mãos e pés amarrados.
Natural da capital gaúcha, a vítima teve o corpo encontrado por uma equipe do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) enquanto realizava coleta em uma rua da região. O Portal iG tenta novas informações com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS).
Corpo estava amarrado
Juliana foi encontrada enrolada em uma coberta, com os membros amarrados, dentro de um carrinho de lixo. O corpo também estava com um saco plástico preto na cabeça e mordaça na boca, sinais que indicam extrema violência.
A vítima também tinha um olho roxo e outras marcas que indicavam agressões recentes, de acordo com o portal Terra. Juliana usava calça jeans, mas estava sem roupas na parte de cima.
O corpo foi encontrado depois que o caminhão de lixo descarregou o material recolhido, momento em que os funcionários perceberam que havia um cadáver e chamaram a polícia.
Os primeiros indícios da necrópsia apontam para morte por espancamento com objeto contundente, mas não foi descartada a morte por asfixia. O laudo ainda não foi concluído.
Investigações
A polícia ainda busca os autores do crime e o que motivou a morte da mulher. Uma das hipóteses levantadas é de que o assassinato tenha sido feito pelo crime organizado.
O Portal iG entrou em contato com a PCRS e com o delegado responsável pelo caso para mais informações sobre as investigações. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.