Reprodução/TV Globo Motorista perdeu o controle e veículo caiu de viaduto

Um carro ocupado por cinco jovens caiu de um viaduto de 10 metros de altura em uma via de acesso ao Rodoanel, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, na noite deste domingo (09). Três mulheres e um homem morreram.

O grupo seguia em direção à zona leste da capital quando o motorista, único homem entre os ocupantes, perdeu o controle do carro, bateu na defensa de concreto e caiu da rodovia.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou o acidente ao iG e informou que uma mulher de 23 anos, quinta vítima do grupo, ficou ferida e foi socorrida. Ela passa bem.

Acidente trágico

A Polícia Militar chegou ao local pouco depois do acidente. Os agentes relataram que o homem e uma das mulheres, de 22 anos, foram encontrados sem vida dentro do carro. A terceira vítima fatal, uma jovem de 21 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital.

A quarta vítima, uma mulher também de 22 anos, caiu na via depois do acidente e acabou sendo atropelada por um veículo, que não conseguiu desviar a tempo.





Os ocupantes do veículo foram identificados como: Henrique Antônio Marioto, de 25 anos; Júlia Gasparino, 22; Vitória Sampaio, 22; Eduarda Aiko, 21; e a sobrevivente Giovana Ribeiro, de 23 anos.

A SSP-SP informou que a perícia foi acionada e o caso foi registrado como choque e homicídio culposo na direção de veículo automotor, no 3° DP de São Bernardo do Campo. Segundo a TV Globo, a sobrevivente informou à polícia que o motorista não havia ingerido bebida alcoólica.