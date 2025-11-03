Um motorista de um carro de passeio ficou preso às ferragens após o veículo colidir com uma carreta na rodovia Presidente Dutra, na tarde deste domingo (SP).
O acidente aconteceu na altura do km 267 da Via Dutra em Barra Mansa (RJ), na pista sentido Rio de Janeiro, às 14h. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a carreta acabou derrapando, o que causou a colisão. O iG apurou o caso.
Grave acidente
Após o caminhão derrapar na pista, ele bateu contra um barranco, ficando atravessado na pista. O carro de passeio que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu com a traseira da carreta, ficando preso debaixo dela. Um segundo caminhão também teria se envolvido no acidente.
O condutor do carro, um homem de 74 anos, chegou a ficar preso às ferragens antes de ser socorrido. Com ferimentos leves, foi encaminhado para o hospital Santa Casa, em Volta Redonda, interior do Rio.
Após o acidente, o trecho da Dutra ficou interditado para o atendimento das vítimas, causando cerca de 4 km de lentidão. O trânsito foi liberado por volta das 17h.