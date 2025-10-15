Divulgação/Prefeitura de Itanhaém A jovem de 16 anos está internada na UTI do Hospital Regional Jorge Rossmann, em Itanhaém

O primeiro caso confirmado de intoxicação por metanol na Baixada Santista é o de uma adolescente de 16 anos, internada em estado grave desde o último dia 28. A confirmação foi feita nesta terça-feira (14) pela prefeitura de Mongaguá, através da Secretaria Municipal de Saúde.

A pasta informou que o diagnóstico foi feito após resultado de exames. A jovem, moradora do município, permanece internada na UTI do Hospital Regional de Itanhaém com necessidade de cuidados intensivos. As informações foram obtidas pela TV Tribuna.

Antídoto não funcionou

Segundo apuração da TV Tribuna, o etanol farmacêutico, utilizado para tentar reverter quadros de intoxicação por metanol, chegou a ser administrado na adolescente, mas não obteve o resultado esperado.

A pasta de saúde do município informou que outros diagnósticos estão sendo avaliados pela equipe médica em paralelo com a investigação sobre o metanol.

Não foi informado como ou onde a jovem teria comprado e consumido a bebida alcoólica adulterada. O Portal iG entrou em contato com a pasta da saúde de Mongaguá para mais informações e vai atualizar a reportagem assim que tiver retorno.





Casos de intoxicação

Com a confirmação da adolescente em Mongaguá, o balanço de casos de intoxicação em São Paulo, atualizado na noite de terça (14), chegou a 29 confirmados, incluindo cinco mortes. Os óbitos foram de três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo e um homem de Osasco de 23 anos.

Em todo o estado, são 100 casos em investigação, contando com três mortes sob suspeita de intoxicação — um no município de São Paulo, de uma pessoa de 50 anos, e dois em São Bernardo do Campo (49 e 58 anos). Os casos descartados somam 246 ocorrências.

