Intoxicado por metanol recebe alta após tratamento emergencial com vodca russa

O comerciante Cláudio Crespi, de 55 anos, recebeu alta médica neste domingo (12 de outubro), em São Paulo, após um período de quase duas semanas internado em estado grave devido a uma i ntoxicação por metanol . O caso, que é um dos 25 confirmados da chamada “crise do metanol” no estado, ganhou repercussão nacional não apenas pela gravidade, mas também pelo método inusitado e emergencial utilizado em parte de seu tratamento: uma dose controlada de vodca russa.

Crespi, que foi internado no Hospital Municipal José Storopolli, na Vila Maria (Zona Norte de São Paulo), apresentou os primeiros sintomas após ingerir bebida alcoólica adulterada em um bar em Guarulhos, no dia 26 de setembro.

O Papel Inesperado da Vodca no Tratamento de Intoxicação

A utilização de uma bebida destilada como parte do tratamento se deu devido à falta momentânea do antídoto farmacêutico específico (Fomepizol ou Etanol para uso hospitalar) na unidade de saúde, uma situação de emergência diante da rápida evolução da intoxicação por metanol .

O Desespero da Família: Ao suspeitar da intoxicação, a equipe médica solicitou um destilado de alto teor alcoólico para iniciar o bloqueio do metanol no organismo de Cláudio. A Solução Inusitada: A sobrinha do paciente, Camila, lembrou-se de uma garrafa de vodca russa lacrada, com 40% de teor alcoólico, que era usada como item de decoração em sua casa. A bebida foi levada ao hospital. Protocolo Médico: Sob estrito controle médico e com o acompanhamento de um médico familiar, a vodca (etanol) foi administrada por sonda nasogástrica por cerca de quatro dias. O etanol (álcool etílico) atua como um antídoto, competindo com o metanol pelas enzimas do corpo e impedindo que a substância tóxica seja convertida em ácido fórmico, que causa cegueira e morte.

Por que o Etanol é um Antídoto contra o Metanol?

O tratamento com etanol é um protocolo de emergência reconhecido pela toxicologia mundial. O metanol, por si só, não é tão nocivo; o perigo surge quando o organismo o transforma em subprodutos tóxicos.

Bloqueio Enzimático: O etanol é metabolizado pelas mesmas enzimas que processam o metanol. Ao administrar etanol (presente na vodca), a prioridade do corpo é metabolizar o álcool etílico, dando tempo para que o metanol não processado seja eliminado, geralmente por meio de hemodiálise.

Após a estabilização inicial com a vodca russa, o comerciante seguiu o tratamento com etanol farmacêutico e sessões de hemodiálise, que foram cruciais para a eliminação completa da substância do seu corpo.

Sequelas e Alerta Nacional sobre a Crise do Metanol

Apesar da vitória contra a morte, Cláudio Crespi sofreu sequelas permanentes em decorrência da intoxicação. O comerciante teve danos ao nervo óptico e recebeu alta com apenas cerca de 10% de sua visão.

Seu caso joga luz sobre a grave crise de saúde pública em São Paulo, onde bebidas adulteradas com metanol (um solvente industrial altamente tóxico) têm circulado no mercado ilegal.

A Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou que a crise já soma mais de 25 casos de intoxicação e, lamentavelmente, cinco mortes confirmadas. A recuperação de Cláudio, embora marcada por sequelas, é um símbolo de esperança e reforça a importância do tratamento rápido e eficaz em situações de emergência tóxica.

O que fazer em caso de suspeita de Intoxicação por Metanol?

A velocidade do tratamento é vital para evitar danos cerebrais e a cegueira.

Sintomas: Dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, confusão mental e, principalmente, alterações visuais após o consumo de bebidas alcoólicas destiladas.

Ação Imediata: Procure o serviço de emergência (UPA ou Hospital) mais próximo. Não espere a piora dos sintomas.

O antídoto, seja o Fomepizol ou o próprio etanol (álcool etílico), deve ser administrado exclusivamente em ambiente hospitalar, sob supervisão médica, para monitoramento constante e evitar complicações.

