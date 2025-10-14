AFP Demora na devolução dos corpos pode comprometer ajuda humanitária

O grupo Hamas entregou mais quatro corpos de reféns para Israel, nesta terça-feira (14).

De acordo com informações do The Times of Israel, tropas da IDF (Forças Especiais de Israel), na Faixa de Gaza, receberam da Cruz Vermelha quatro caixões, com corpos que seriam de reféns mortos.



A libertação de todos os reféns que estavam em poder do Hamas desde o dia 7 de outubro de 2023, quando teve início o conflito com Israel, em troca de prisioneiros palestinos, é um dos pontos a serem cumpridos no acordo de cessar-fogo em Gaza.



O plano foi elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nesta segunda-feira (13) foi a Israel e depois ao Egito, onde assinou o documento que oficializou o fim da guerra.



Horas antes da assinatura, o Hamas libertou os 20 reféns que sobreviveram aos mais de 700 dias de cárcere.



Além destes, o acordo estabelece também a entrega de 28 corpos dos reféns que foram mortos no conflito; o Hamas entregou apenas quatro corpos ontem, o que gerou revolta principalmente entre os familiares.



Saiba mais: Hamas entrega apenas 4 dos 28 corpos de reféns

Nesta terça, mais quatro corpos foram entregues à Cruz Vermelha, mas o Hamas não anunciou as identidades dos reféns que entregou.



Os corpos foram encaminhados para o instituto forense de Abu Kabir, em Tel Aviv, para identificação, o que, segundo autoridades, pode levar até dois dias.



"De acordo com informações fornecidas pela Cruz Vermelha, quatro caixões de reféns mortos foram transferidos para sua custódia e estão a caminho das Forças de Defesa de Israel (IDF) e da Agência de Segurança de Israel (ISA) na Faixa de Gaza", confirmou o Exército israelense na rede social X, destacando que segue pressionando o Hamas para entregar logo os 20 corpos restantes.



Ajuda humanitária



Mais cedo, devido à demora do Hamas de cumprir essa fase um do acordo, Israel avisou à ONU que decidiu limitar a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.



O governo israelense avisou que permitirá a entrada de apenas 300 caminhões de ajuda humanitária em Gaza, ou seja, metade do combinado, a partir de quarta-feira (15).



Além disso, afirmou que nenhum combustível ou gás será autorizado a entrar no território, exceto para necessidades específicas relacionadas à infraestrutura humanitária, segundo nota confirmada pela ONU.







A dificuldade do Hamas de devolver os 28 corpos já havia sido considerada por Israel antes mesmo da assinatura do cessar-fogo.

Também criticando a dificuldade do Hamas de cumprir esse ponto do acordo, o presidente Donald Trump disse que "o trabalho não está concluído", pois os corpos dos reféns "não foram devolvidos como prometido".

Após a assinatura, a Turquia anunciou a criação de uma força-tarefa para buscar os corpos que continuam desaparecidos na Faixa de Gaza. A operação deve contar com o apoio dos Estados Unidos e de Israel.